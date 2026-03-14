জয়পুরহাটে ছেলের হামলায় বাবা নিহত, আহত মা-বোন

জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের হামলায় বাবা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী ও মেয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
নিহত আক্কাস আলী (৫৫) উপজেলার পুনট ইউনিয়নের বফলগাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। শনিবার ইফতারের আগ মুহূর্তে নিজের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ছেলে গোলাপ হোসেনকে (৩০) আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে গোলাপ হোসেন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাবার কাছে টাকা চান। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে গোলাপ ক্ষিপ্ত হয়ে বাঁশের খুঁটি ও ধারালো বঁটি দিয়ে তাঁর বাবাকে আঘাত করেন। এতে আক্কাস আলী গুরুতর আহত হন। এ সময় বাধা দিতে গেলে গোলাপের মা আবেদা বিবি (৪৮) ও তাঁর বোনও আহত হন।
পরে স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কালাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক আক্কাস আলীকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত ছেলে গোলাপ হোসেনকে আটক করা হয়েছে। নিহত আক্কাস আলীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
