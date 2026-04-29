‘ভালো মানুষির দিন শেষ’—টুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের পোস্ট ঘিরে উত্তেজনা

ছবি: ট্রাম্পের ট্রুথ সোশ্যাল

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি বার্তায় যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনা পুনরায় বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। নিজের ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, ‘ভালো মানুষির দিন শেষ!’ (No more Mr. Nice Guy!)

এই পোস্টে তিনি ইরানকে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছেন এবং তেহরানকে সতর্ক করে বলেছেন, তাদের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে। পোস্টটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইরান ইস্যুতে নতুন করে নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ট্রাম্প তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘ইরান তাদের কাজ গুছিয়ে নিতে পারছে না। তারা জানে না, কীভাবে একটি পরমাণুমুক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়। তাদের আরও স্মার্ট হওয়া উচিত! প্রেসিডেন্ট ডি.জে.টি।’

চলতি মাসের শুরুতেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ওয়াশিংটন তেহরানকে একটি ‘ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগত’ চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে। সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলে ইরানকে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে বলেও তিনি সতর্ক করেছিলেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে আলোচনা এখনো অত্যন্ত জটিল পর্যায়ে রয়েছে। বিবাদের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলো। রয়টার্স আরও উল্লেখ করেছে, ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান পুনরায় আলোচনার পথ খুঁজছে। তবে তেহরান প্রকাশ্যে ওয়াশিংটনের এমন বক্তব্য অস্বীকার করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে আবার এই উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হলো। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ এখন পররাষ্ট্র নীতিবিষয়ক বার্তা প্রদানের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। প্রথাগত কূটনৈতিক ভাষা এড়িয়ে সরাসরি দেওয়া তাঁর এই বার্তাগুলো মুহূর্তের মধ্যেই বিশ্বজুড়ে শিরোনাম হচ্ছে।

ট্রাম্পের এই ‘ভালো মানুষির দিন শেষ’ বার্তাটি আলোচনার চাপ তৈরির কৌশল, রাজনৈতিক সংকেত নাকি ইরানের বিরুদ্ধে আরও কঠোর মার্কিন অবস্থানের পূর্বাভাস—তা আগামী দিনগুলোতে পরিষ্কার হবে। তবে আপাতত এটি ওয়াশিংটনের ইরান নীতিকে পুনরায় বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে, গোটা বিশ্বই যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্কের যেকোনো পরিবর্তন বা অবনতির দিকে নজর রাখছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালির দিকে নজর সবার। ক্ষুদ্র জলপথটি দিয়ে বিশ্বের মোট জ্বালানির একটি বড় অংশ পরিবহন করা হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলার পর থেকে এটি বন্ধ এবং তেহরানের জন্য হরমুজ কৌশলগত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

‘বছিলা গরুর হাটের ইজারা নিয়ে পিচ্চি হেলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল টিটনের’

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

শাহজালাল বিমানবন্দর: তৃতীয় টার্মিনাল চালুর সময় আরও পেছাল

একতরফা বিজয় ঘোষণার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, সম্ভাব্য ইরানি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
Loading...

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

দুর্নীতি মামলার জেরার মধ্যে অজুহাত দেখিয়ে এজলাস ছাড়লেন নেতানিয়াহু

দুর্নীতি মামলার জেরার মধ্যে অজুহাত দেখিয়ে এজলাস ছাড়লেন নেতানিয়াহু

ইরানে হামলা নয়, অবরোধেই স্বচ্ছন্দ ট্রাম্প, কঠোর ও দীর্ঘায়িত করার পরিকল্পনা

ইরানে হামলা নয়, অবরোধেই স্বচ্ছন্দ ট্রাম্প, কঠোর ও দীর্ঘায়িত করার পরিকল্পনা

কেবল একটি দেশের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের ‘বিশেষ সম্পর্ক’—ইসরায়েল: ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত

কেবল একটি দেশের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের ‘বিশেষ সম্পর্ক’—ইসরায়েল: ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত