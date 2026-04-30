Ajker Patrika
রাজশাহী

১৮ বছর পলাতক থাকা পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
১৮ বছর পলাতক থাকা পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার
১৮ বছর পলাতক থাকা পরোয়ানাভুক্ত আসামি মো. বেলাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে ১৮ বছর ধরে পলাতক থাকা গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। তাঁর নাম মো. বেলাল (৪৫)। বাড়ি নওগাঁর মান্দা উপজেলায়। র‌্যাব-৫-এর রাজশাহী সদর কোম্পানির একটি দল গতকাল বুধবার রাতে নগরের পদ্মা আবাসিক লেকপাড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে র‌্যাব-৫-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নওগাঁর মান্দা থানার একটি নাশকতা মামলার আসামি বেলাল। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। গ্রেপ্তার এড়াতে ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজশাহী নগরের চন্দ্রিমা থানা এলাকায় বসবাস করছিলেন।

র‌্যাব জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বেলাল ওই নাশকতা মামলার সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে চন্দ্রিমা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাআসামিগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগআইন ও বিচার ‍রাজশাহী সদর
পাঠকের আগ্রহ

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

