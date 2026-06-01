জয়পুরহাট

সড়কে খড়ের কারণে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা, দুলাভাই-শ্যালকের মৃত্যু

ক্ষেতলাল (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি 
রাস্তায় শুকাতে দেওয়া খড়ে মোটরসাইকেলের চাকা পিছলে গিয়ে ঘটে দুর্ঘটনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলায় সড়কের ওপর শুকাতে দেওয়া খড়ের কারণে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুলাভাই ও শ্যালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বোন। আজ সোমবার (১ জুন) দুপুরে উপজেলার নিশ্চিন্তা-চানপাড়া সড়কের খড়িকাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কালাই উপজেলার পূর্ব সরাইল গ্রামের তাজুল ইসলাম খন্দকারের ছেলে ইমন খন্দকার (২৮) ও তাঁর শ্যালক হারুঞ্জা গ্রামের সামছুল ইসলামের ছেলে ফেরদৌস হোসেন (১২)। আহত হয়েছেন ইমনের স্ত্রী সুরাইয়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইমন খন্দকার তাঁর স্ত্রী ও শ্যালককে নিয়ে মোটরসাইকেলে আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে খড়িকাটা এলাকায় সড়কের ওপর শুকাতে দেওয়া খড়ের ওপর মোটরসাইকেলের চাকা পিছলে তাঁরা সড়কে পড়ে যান। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই ইমন খন্দকার নিহত হন। গুরুতর আহত ফেরদৌসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তারও মৃত্যু হয়। আহত সুরাইয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোক্তাদুল আলম জানান, সড়কের ওপর খড় শুকাতে দেওয়ার কারণেই মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

