সড়কে খড়ের কারণে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা, দুলাভাই-শ্যালকের মৃত্যু

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলায় সড়কের ওপর শুকাতে দেওয়া খড়ের কারণে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুলাভাই ও শ্যালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বোন। আজ সোমবার (১ জুন) দুপুরে উপজেলার নিশ্চিন্তা-চানপাড়া সড়কের খড়িকাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন কালাই উপজেলার পূর্ব সরাইল গ্রামের তাজুল ইসলাম খন্দকারের ছেলে ইমন খন্দকার (২৮) ও তাঁর শ্যালক হারুঞ্জা গ্রামের সামছুল ইসলামের ছেলে ফেরদৌস হোসেন (১২)। আহত হয়েছেন ইমনের স্ত্রী সুরাইয়া।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইমন খন্দকার তাঁর স্ত্রী ও শ্যালককে নিয়ে মোটরসাইকেলে আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে খড়িকাটা এলাকায় সড়কের ওপর শুকাতে দেওয়া খড়ের ওপর মোটরসাইকেলের চাকা পিছলে তাঁরা সড়কে পড়ে যান। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই ইমন খন্দকার নিহত হন। গুরুতর আহত ফেরদৌসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তারও মৃত্যু হয়। আহত সুরাইয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোক্তাদুল আলম জানান, সড়কের ওপর খড় শুকাতে দেওয়ার কারণেই মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলমান।
যশোরের বেনাপোল সীমান্তে ভারতে বসবাসরত কথিত বাংলাদেশি নাগরিকদের জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর (পুশ ইন) চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বাধায় শতাধিক লোক বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে।১৯ মিনিট আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেছে হাওয়া বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধার। আজ সোমবার (১ জুন) সকালে উপজেলার নয়াবিল ইউনিয়নের দুধকুড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২০ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ায় সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আবদুল হান্নান মাসউদের জন্য ফেরি দুই ঘণ্টা আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে। এতে ঈদের ছুটি শেষে কর্মস্থলমুখী যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।১ ঘণ্টা আগে
আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ সোমবার বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তোফায়েল আহমেদের জামাতা তৌহিদুজ্জামান তুহিন আজ বিকেল ৪টার দিকে আজকের পত্রিকাকে...১ ঘণ্টা আগে