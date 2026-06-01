চাঁদপুরে দুই শতাধিক অসহায় পেলেন প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা

ঈদুল আজহা উপলক্ষে চাঁদপুর সদর উপজেলার দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের ১০ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। আজ সোমবার (১ জুন) বেলা ১১টায় চাঁদপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অসহায়দের হাতে এই আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চাঁদপুর সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য রাশেদা বেগম হীরা। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নিরাপদ সমাজ গঠনে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের এই ধারা বজায় রাখতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে চাঁদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি সোহেল রুশদী, সদর উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা মো. আফতাবসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার দুই শতাধিক দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের আওতায় আর্থিক সহায়তা বিতরণ করা হয়।
টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার পাকুটিয়া চামড়ার হাটে কোরবানির ঈদ মৌসুমে বিপুল পরিমাণ চামড়া উঠলেও ক্রেতা সংকটে বিক্রি হচ্ছে না। দাম পড়ে যাওয়ায় ও খরচ বেড়ে যাওয়ায় মৌসুমি ব্যবসায়ীরা বড় ধরনের লোকসানের আশঙ্কা করছেন।১৯ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার সুন্দরবন রেঞ্জের মালঞ্চ নদী এলাকায় বনদস্যু ‘ডন বাহিনী’র সদস্যরা ছয় জেলেকে অপহরণ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপহৃত জেলেদের মাথাপিছু ৩০ হাজার টাকা করে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজন জেলে আহত হয়েছেন।২২ মিনিট আগে
পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনের সংসদ সদস্য ও জামায়াতের ঢাকা দক্ষিণের সেক্রেটারি জেনারেল মো. শফিকুল ইসলাম মাসুদের একটি জনসভায় দেওয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে তাঁকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলি ও অপসারণের বিষয়ে মন্তব্য করতে দেখা গেছে।২৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনা সদর উপজেলার চল্লিশা এলাকার বাইপাস মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মা, দুই মেয়ে ও এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যুর পরদিন সেখানে স্পিড ব্রেকার নির্মাণ শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবির পর প্রশাসনের উদ্যোগে আজ সোমবার দুপুরে ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা মহাসড়কের ওই স্থানে দুটি স্পিড ব্রেকার নির্মাণের...১ ঘণ্টা আগে