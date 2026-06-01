চাঁদপুর

চাঁদপুরে দুই শতাধিক অসহায় পেলেন প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আর্থিক সহায়তা বিতরণ করছেন চাঁদপুর সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য রাশেদা বেগম হীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদুল আজহা উপলক্ষে চাঁদপুর সদর উপজেলার দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের ১০ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। আজ সোমবার (১ জুন) বেলা ১১টায় চাঁদপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অসহায়দের হাতে এই আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চাঁদপুর সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য রাশেদা বেগম হীরা। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নিরাপদ সমাজ গঠনে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের এই ধারা বজায় রাখতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে চাঁদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি সোহেল রুশদী, সদর উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা মো. আফতাবসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার দুই শতাধিক দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের আওতায় আর্থিক সহায়তা বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগঈদুল আজহাআর্থিক সহায়তাচাঁদপুর সদরজেলার খবরপ্রধানমন্ত্রী
