হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় দুই ব্যক্তি, পরিচয় মিলছে না

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলা বোনারপাড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা অজ্ঞাত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও তাঁদের জ্ঞান ফেরেনি।
রেলওয়ে পুলিশ, হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার সকাল ১০টার দিকে বোনারপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আনুমানিক ৪০ বছর বয়সী দুই অজ্ঞাত ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে বোনারপাড়া রেলওয়ে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে সাঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে আজ সোমবার তাঁদের গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
বোনারপাড়া রেলওয়ে থানার এসআই জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, বর্তমানে দুজন গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। বিষয়টি সিআইডিকে জানানো হয়েছে। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আসিফ রহমান বলেন, রোগীদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রয়োজন হলে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।
