ঝিনাইদহ

কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ আঞ্জুমানে হস্তান্তর

কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের পরিচয় না মেলায় ময়নাতদন্ত শেষে তাঁর মরদেহ আঞ্জুমানে মফিদুলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) যশোর জিআরপি থানার পুলিশ মরদেহটি হস্তান্তর করেছে বলে জানিয়েছেন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিতোষ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২১ এপ্রিল রাত প্রায় ৯টার দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা একটি রেলওয়ের চেকিং ট্রলি কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিল। পথে কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর স্টেশনের অদূরে অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবক ট্রলির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। তাঁর বয়স আনুমানিক ২৫ বছর।

পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য অমেদুল ইসলাম তাঁকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চালায় পুলিশ। পরিচয় নিশ্চিত করতে পিবিআইয়ের সহায়তাও নেওয়া হয়। তবে কোনো তথ্য না পাওয়ায় যশোর জিআরপি থানার পুলিশ সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য যশোরে পাঠায়।

ময়নাতদন্ত শেষে নিহতের কোনো পরিচয় না মেলায় মরদেহটি আঞ্জুমান মফিদুলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান এসআই মনিতোষ। তিনি বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাই এবং নিহতের পরিচয় জানার চেষ্টা করি। পরে পিবিআইয়ের সহায়তা নেওয়া হলেও পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই নিয়ম অনুযায়ী মরদেহটি আঞ্জুমানে মফিদুলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

তনু হত্যা মামলা: ১০ বছর পর ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর গ্রেপ্তার

তনু হত্যা মামলা: ১০ বছর পর ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

বেনাপোল সীমান্তে ধানখেত থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

বেনাপোল সীমান্তে ধানখেত থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে ওয়াসার খননকাজে মাটিধস, দুই শ্রমিক নিহত

চট্টগ্রামে ওয়াসার খননকাজে মাটিধস, দুই শ্রমিক নিহত

কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ আঞ্জুমানে হস্তান্তর

কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ আঞ্জুমানে হস্তান্তর

খাবারে মাছি পাওয়ায় হোটেল কর্মচারীর গায়ে বাটি ছুড়ে মারার ঘটনায় জাবিতে উত্তেজনা

খাবারে মাছি পাওয়ায় হোটেল কর্মচারীর গায়ে বাটি ছুড়ে মারার ঘটনায় জাবিতে উত্তেজনা