কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ আঞ্জুমানে হস্তান্তর

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের পরিচয় না মেলায় ময়নাতদন্ত শেষে তাঁর মরদেহ আঞ্জুমানে মফিদুলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) যশোর জিআরপি থানার পুলিশ মরদেহটি হস্তান্তর করেছে বলে জানিয়েছেন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিতোষ।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২১ এপ্রিল রাত প্রায় ৯টার দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা একটি রেলওয়ের চেকিং ট্রলি কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিল। পথে কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর স্টেশনের অদূরে অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবক ট্রলির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। তাঁর বয়স আনুমানিক ২৫ বছর।
পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য অমেদুল ইসলাম তাঁকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চালায় পুলিশ। পরিচয় নিশ্চিত করতে পিবিআইয়ের সহায়তাও নেওয়া হয়। তবে কোনো তথ্য না পাওয়ায় যশোর জিআরপি থানার পুলিশ সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য যশোরে পাঠায়।
ময়নাতদন্ত শেষে নিহতের কোনো পরিচয় না মেলায় মরদেহটি আঞ্জুমান মফিদুলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান এসআই মনিতোষ। তিনি বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাই এবং নিহতের পরিচয় জানার চেষ্টা করি। পরে পিবিআইয়ের সহায়তা নেওয়া হলেও পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই নিয়ম অনুযায়ী মরদেহটি আঞ্জুমানে মফিদুলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
যশোরের বেনাপোল সীমান্তবর্তী বড় আঁচড়া গ্রামে ধানখেত থেকে অজ্ঞাত (আনুমানিক ৫৫ বছর) ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে বেনাপোল বন্দর থানা-পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।১৩ মিনিট আগে
ফায়ার সার্ভিস চট্টগ্রামের উপপরিচালক মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন জানান, গভীর রাতে খননকাজ চলাকালে হঠাৎ মাটি ধসে পড়ে। এতে চার শ্রমিক মাটির নিচে চাপা পড়েন। পরে সহকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।২২ মিনিট আগে
বুধবার (২২ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৭টার দিকে একদল শিক্ষার্থী বটতলায় প্রতিবাদস্বরূপ দোকানগুলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। পরে দোকানদারেরা বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করে দেন। এরপর ঘটনাস্থলে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষ পাল্টাপাল্টি স্লোগান দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন।১ ঘণ্টা আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় তিন মাস ধরে অ্যাম্বুলেন্সের চালক না থাকায় জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হচ্ছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।২ ঘণ্টা আগে