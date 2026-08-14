Ajker Patrika
En
ঝিনাইদহ

মায়ের গলা কেটে হত্যার অভিযোগে মাদকাসক্ত ছেলে আটক

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
মায়ের গলা কেটে হত্যার অভিযোগে মাদকাসক্ত ছেলে আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুরে শখের বানু (৫৭) নামে এক নারীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) ভোরে উপজেলার শ্যামকুড় গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর স্থানীয়রা অভিযুক্ত ছেলে ইখলাসুর রহমানকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

নিহত শখের বানু শ্যামকুড় গ্রামের মৃত জিকুর হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, ইখলাসুর রহমান মাদকাসক্ত ছিলেন। মাদক সেবনের জন্য টাকা চাওয়া নিয়ে প্রায়ই মায়ের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া-বিবাদ হতো। বৃহস্পতিবার রাতেও টাকা চাওয়া নিয়ে মা-ছেলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে ভোররাতে ইখলাসুর রহমান মায়ের কক্ষে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে গলা কেটে হত্যা করেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

হত্যার পর ইখলাসুর রহমান পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা তাঁকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেন।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, মাদক সেবনের জন্য টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে ছেলে তাঁর মাকে হত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। সকাল ১০টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পর গ্রামের পাশের একটি স্থান থেকে ইখলাসুর রহমানকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার কারণ ও হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

ঝিনাইদহঅস্ত্রহত্যাঅভিযোগখুলনা বিভাগমহেশপুরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত