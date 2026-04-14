আজকের পত্রিকার ঝিনাইদহ প্রতিনিধির চাচার ইন্তেকাল

দৈনিক আজকের পত্রিকার ঝিনাইদহ প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মাসুদের চাচা মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার মোল্লা (৪৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল সোমবার (১৩ এপ্রিল) ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পরিবার-পরিজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
ফিজার মোল্লা ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চননগর গ্রামের মৃত মাহাফুজার রহমানের চতুর্থ সন্তান।
মরহুমের বড় ভাই মিজানুর রহমান (সুনা) বলেন, ‘আমার ভাই ফিজার মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে কিডনিজনিত রোগসহ নানা ধরনের অসুস্থতায় ভুগছিল। রোববার সকালে মাগুরার একটি ডায়ালাইসিস সেন্টারে ডায়ালাইসিস চলাকালে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাকে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে মৃত্যুবরণ করে।’
