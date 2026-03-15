Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

ট্রেনের ধাক্কায় উল্টে গেল ‘লাটাহাম্বা’, চালক নিহত

কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি 
ট্রেনের ধাক্কায় উল্টে গেল ‘লাটাহাম্বা’, চালক নিহত
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের বড় বামনদহ ছোট রেলগেট এলাকায় আজ রোববার সকালে ট্রেনের ধাক্কায় ইঞ্জিনচালিত একটি যানবাহন উল্টে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ইঞ্জিনচালিত একটি যানবাহন (স্থানীয়ভাবে লাটাহাম্বা নামে পরিচিত) উল্টে চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর সহকারী আহত হন। উপজেলার বড় বামনদহ ছোট রেলগেট এলাকায় আজ রোববার (১৫ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আলাউদ্দিন (৫০)। তিনি জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ঈশ্বরবা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। আহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকাল ১০টার দিকে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা সাগরদাঁড়ি ট্রেনটি খুলনার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় লাটাহাম্বা গাড়িটি বড় বামনদহ গ্রামের অরক্ষিত রেললাইন পার হচ্ছিল। দ্রুতগামী ট্রেনটি ওই গাড়িতে ধাক্কা দিলে উল্টে চালক নিহত হন। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং তাঁর সহকারী আহত হন। তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী লালবানু বলেন, ‘আমি রেললাইনের পাশে কাজ করছিলাম। ট্রেন চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, গাড়িটি লাইনের পাশে পড়ে আছে। আর পাশে শুয়ে কাতরাচ্ছে ওই ব্যক্তিটি। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মারা যান। তাঁর পাশে আরেকজন আহত অবস্থায় পড়ে ছিল। লোকজন এসে দুজনকেই ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।’

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রায়হানা আক্তার লিমা বলেন, ‘একজনকে আমরা মৃত অবস্থা পেয়েছিলাম। আর অন্যজন আহত ছিলেন। আমরা তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি।’

উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব বাড়ল

উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব বাড়ল

সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

ইরান যুদ্ধের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প: মার্কিন সিনেটর

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

তোফাজ্জল হত্যা: আত্মসমর্পণের আবেদন করে আদালতে হাজির হননি ঢাবি শিক্ষার্থী

ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ঢাকা­-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ধোঁয়া-ছাইয়ে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

কুমিল্লায় আর্মি মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাস উদ্বোধন ও হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন