ঝিনাইদহে শিশুকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা, গণপিটুনিতে একজনের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঝিনুকমালা আবাসন প্রকল্পে এক শিশুকে শ্লীলতাহানির চেষ্টাকালে গণপিটুনিতে বিল্লাল হোসেন (৪০) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৪ জুন) সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সদর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মাগুরা জেলার মহম্মদপুরের দেউলি গ্রামের বরকত উল্লাহর ছেলে।
জানা গেছে, বিল্লাল হোসেন গত সাত দিন আগে ঝিনাইদহ ঝিনুকমালা আবাসন প্রকল্পের একটি ঘরে একাকী বসবাস শুরু করেন। এখানে থেকে তিনি রিকশা চালাতেন। দুপুরে ওই আবাসন প্রকল্পেরই সাত বছরের এক শিশুকে কিছু টাকা দিয়ে ঘরের ভেতরে ডেকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। সে সময় স্থানীয় জনতা বিষয়টি টের পেয়ে তাঁকে গণপিটুনি দেয়। পরে পুলিশ খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক উমা ইসলাম বলেন, ‘রোগীকে আমরা প্রায় অচেতন অবস্থায় পেয়েছিলাম। তার চিকিৎসা চলছিল। এমন অবস্থায় সন্ধ্যায় সে মারা যায়। আমাদের প্রাথমিক ধারণা, পিটুনিতে শরীরের ভেতরের অর্গান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার মৃত্যু হতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।’
ঝিনাইদহ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) গোকুল চন্দ্র অধিকারী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করা হয়। মামলা তদন্ত অবস্থায় সন্ধ্যায় সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অভিযুক্ত বিল্লাল হোসেন মারা যান। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নের পূর্ব খৈয়াছড়া তাকিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা হারুনুর রশিদ ও ইসরাত জাহান দম্পতি। তাঁদের ঘর আলো করে গত বছরের ১৬ এপ্রিল জন্ম নেয় যমজ সন্তান আবদুল্লাহ আল ফাহিম ও আবদুল্লাহ আল নোমান।২১ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ৭ পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষকারীরা একপর্যায়ে ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দখল করে স্টেশনমাস্টারের কক্ষসহ কয়েকটি কক্ষে ভাঙচুর চালায়।১ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের চাপায় সুলাইমান শিকদার (১১) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। সুলাইমান শিকদার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার তেবাড়িয়া উত্তরপাড়া গ্রামের সেলিম শিকদারের ছেলে।২ ঘণ্টা আগে
পিরোজপুর সদর উপজেলার কলাখালী ইউনিয়নে জমিসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার সালিস সালিস শেষে ফেরার পথে হামলায় চারজন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে দাউদপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে; একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ৩ ঘণ্টা আগে