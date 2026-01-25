Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে ট্রাকচাপায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে ট্রাকচাপায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত
প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাকচাপায় মুফা মালিথা (৪০) নামের এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার গাবলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুফা শৈলকুপা উপজেলার বেড়বাড়ি গ্রামের তাইজাল মালিথার ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে মুফা মালিথা বাইসাইকেলযোগে ভাটই বাজার থেকে ঝিনাইদহ শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাবলা এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মুফা নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মৃতদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি আটকের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ঝিনাইদহশৈলকুপাদুর্ঘটনানিহতখুলনা বিভাগজেলার খবর
