Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

ফ্যান দিয়ে ধান ওড়াতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ১০: ৫৪
স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের গাগান্না গ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৬টার দিকে নিজ বাড়িতে ইলেকট্রিক ফ্যান দিয়ে ধান ওড়ানোর সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিহতরা হলেন গাগান্না গ্রামের মৃত তেহের আলী খাঁর ছেলে মজিবর খাঁ (৬০) এবং তাঁর স্ত্রী মোমেনা বেগম (৫৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়িতে ধান পরিষ্কারের (ওড়ানোর) কাজ করছিলেন মজিবর খাঁ। তিনি একটি ইলেকট্রিক ফ্যানের সাহায্যে ধান ওড়ানোর চেষ্টা করেন। বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পর চালু না হওয়ায় তিনি ফ্যানটি পরীক্ষা করতে যান। একপর্যায়ে বিদ্যুতের তারে স্পর্শ লেগে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। ফ্যানটি তাঁর বুকের ওপর পড়ে। স্বামীকে এ অবস্থায় দেখে এগিয়ে যান স্ত্রী মোমেনা বেগম। তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। পরিবারের সদস্যরা টের পেয়ে দ্রুত উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে দুজনেই মারা গেছেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলকে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

