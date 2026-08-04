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ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ এক বাংলাদেশি, অভিযোগ অস্বীকার বিএসএফের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঝিনাইদহ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ এক বাংলাদেশি, অভিযোগ অস্বীকার বিএসএফের
ঝিনাইদহের মহেশপুরের শ্রীনাথপুর সীমান্ত। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে এক বাংলাদেশি যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জানিয়েছে, ভারতের অভ্যন্তরে একটি আমবাগানে এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আজ মঙ্গলবার মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে ৬০/১৫৮-আর ও ৬০/১৫৯-আর প্রধান সীমান্ত পিলারের মধ্যবর্তী শ্যামকুর মাঠপাড়া এলাকার বিপরীতে কাঁটাতারের বেড়া থেকে প্রায় ৫০০ গজ ভারতের অভ্যন্তরে একটি আমবাগানে মো. রুবেল খান (৩১) গুলিবিদ্ধ হন। তিনি ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুর মাঠপাড়া গ্রামের মুজিবুল খানের ছেলে।

গুলিবিদ্ধ রুবেল খানকে প্রথমে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘটনার পর বিজিবি সংশ্লিষ্ট সীমান্তে দায়িত্বরত ১৯৪ বিএসএফের মাহেন্দ্র কোম্পানি সদর দপ্তরের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে। তবে বিএসএফ রাবার বুলেট নিক্ষেপের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

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বিজিবি জানায়, সীমান্ত এলাকায় তাঁদের সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। চোরাচালান ও অন্যান্য আন্তসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বাহিনী সর্বদা সতর্ক রয়েছে এবং এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সীমান্তে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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