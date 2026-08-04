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খুলনা

ধর্ষণ মামলার আসামি ধরতে হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে: রেঞ্জ ডিআইজি

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৫২
ধর্ষণ মামলার আসামি ধরতে হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে: রেঞ্জ ডিআইজি
ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি সংগৃহীত

খুলনা রেঞ্জের নবাগত ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, মাদকের বিষয়ে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। যদি কোনো পুলিশ সদস্যও মাদকের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সন্ত্রাস দমন, অনলাইন জুয়া, চোরাচালান ও হানি ট্র্যাপ, নারীর প্রতি সহিংসতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাগেরহাট পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জেলায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মো. মোস্তাফিজুর রহমান এসব কথা বলেন।

ডিআইজি বলেন, ধর্ষণ হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামি ধরতে হবে। ১৫ দিনের মধ্যে পুলিশ রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। সন্ত্রাসের কোনো আশ্রয়স্থল বাগেরহাটে থাকবে না। জনগণ যাতে শান্তিতে থাকতে পারে, সে জন্য যা যা করা প্রয়োজন সবই পুলিশ করবে। সেই সঙ্গে সাংবাদিকেরা যাতে পেশাগত তথ্য খুব সহজে পেতে পারে, সে জন্য পুলিশ সুপারকে নির্দেশনা দেন এই কর্মকর্তা।

বাগেরহাটের পুলিশ সুপার হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদারের সভাপতিত্বে সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মুহাম্মদ মহিদুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আবু রাসেল, সহকারী পুলিশ সুপার মো. রেফাতুল ইসলাম, মো. রাশেদুল ইসলাম রানা, বাগেরহাট প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু সাইদ শুনু, সাধারণ সম্পাদক হেদায়েত হোসেন লিটনসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বেলা ১১টায় নতুন পুলিশ লাইনসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করেন ডিআইজি। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে গাছের চারা রোপণ করেন। পরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গাছের চারা রোপণ করেন তিনি।

বিকেলে পুলিশ লাইনস মাঠে বাগেরহাট প্রেসক্লাব ও জেলা পুলিশ সদস্যদের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় জেলা পুলিশ একাদশ ৩-২ গোলে বাগেরহাট প্রেসক্লাব একাদশকে পরাজিত করে।

খেলা শেষে সন্ধ্যায় খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় পুলিশ সুপারসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

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