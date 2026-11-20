মশার কয়েল জ্বালিয়ে ঘুম, আগুনে পুড়ল ৮ গবাদিপশু
ঝিনাইদহ সদরে গোয়ালঘরের কয়েল থেকে লাগা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চারটি গরু ও চারটি ছাগল। এ সময় গোয়ালঘরের পাশে থাকা বসতঘরের আসবাবপত্রও পুড়ে যায়। এতে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের ধনঞ্জয়পুর গ্রামের চা-বিক্রেতা ওহাব বিশ্বাসের গোয়ালঘরে এই আগুন লাগে। তিনি ধনঞ্জয়পুর বাজারে চা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।
ওহাব বিশ্বাস বলেন, ‘গোয়ালঘরটি পাকা হলেও ওপরে ছিল দোচালা টিনের ছাউনি। টিনের মাঝের ফাঁকা জায়গায় পাটকাঠি রাখা ছিল। রাতে গোয়ালঘরে মশার কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমাতে যাই। রাত ১টার দিকে গরু-ছাগলের ডাক শুনে বের হই। তখন গোয়ালঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। আগুনের মধ্যে গরু-ছাগলগুলো ছটফট করছিল। অনেক চেষ্টা করেও বের করতে পারিনি। চোখের সামনেই পুড়ে মারা যায় সব পশু।’
ওহাব আরও বলেন, ‘আগুন গোয়ালঘর থেকে পাশের বসতঘরেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে ঘরের আসবাবপত্র পুড়ে যায়। চারটি গরুর আনুমানিক দাম তিন লাখ টাকা। চারটি ছাগলের দাম প্রায় ৪০ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতি কীভাবে সামাল দেব, তা বুঝতে পারছি না।’
ওহাব বিশ্বাসের চাচাতো ভাই জিল্লু বিশ্বাস বলেন, ‘ওহাবের বসতঘরটির পাশেই গোয়ালঘর। ঘরটির ওপরে পাটকাঠি রাখা ছিল। পাশেই ছিল গরুর খাবারের বিচালির স্তূপ। রাতে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে এসে ভয়াবহ দৃশ্য দেখি। অনেক চেষ্টা করেও আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। একপর্যায়ে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।’
স্থানীয় ইউপি সদস্য ওহাব বলেন, রাতে ওহাব বিশ্বাসের গোয়ালঘর ও বসতঘরে আগুন লাগে। স্থানীয় লোকজন অনেক চেষ্টা করেও আগুন নেভাতে পারেননি। এতে চারটি গরু ও চারটি ছাগল মারা যায়। পরিবারটি বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছে। ওহাব বিশ্বাস একজন চা-বিক্রেতা। গবাদিপশুই ছিল তাঁর সম্বল। এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে।