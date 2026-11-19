বরিশালে নিখোঁজ বিচারক কুয়াকাটা সৈকত থেকে উদ্ধার
বরিশালে নিখোঁজ হওয়া সিভিল জজ শেখ ফারহান নাদিমকে পর্যটনকেন্দ্র কুয়াকাটা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুয়াকাটা সৈকতে ঘোরাফেরা করার সময়ে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বলে জানা গেছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নাদিম বরিশালে সিভিল জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই আদালতপাড়ায় গুঞ্জন ছিল যে, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমসংক্রান্ত জটিলতায় তিনি আত্মগোপন করতে পারেন। ওই ছাত্রী কয়েকবার আদালতেও এসেছিলেন।
কুয়াকাটার মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম হাওলাদার রাত ৮টার দিকে জানান, নিখোঁজ হওয়া একজন বিচারককে কুয়াকাটা সৈকত থেকে উদ্ধারের খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। পরে বিস্তারিত জানাতে পারবেন।
বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার সুশান্ত সরকার বিচারক নাদিমকে উদ্ধারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, তাঁকে ফিরিয়ে আনতে মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি দল কুয়াকাটায় রওনা হয়েছে। বরিশালে পৌঁছার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত গণমাধ্যমকে জানানো হবে।
প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার বিকেলে দাপ্তরিক কাজ শেষে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি আদালত থেকে বের হন। রাত পর্যন্ত বাসায় না পৌঁছানোয় তাঁর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি জানাজানি হয়।
পরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নাজির সৈয়দ মাইনুল হোসেন নিখোঁজের অভিযোগ জানিয়ে গতকাল বুধবার দুপুরে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় জিডি করেন।