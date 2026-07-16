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চট্টগ্রাম

বাঁশখালির বন্যাদুর্গতদের পাশে পার্কভিউ হসপিটাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বাঁশখালির বন্যাদুর্গতদের পাশে পার্কভিউ হসপিটাল
বাঁশখালির বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণসামগ্রি বিতরণ করেছে পার্কভিউ হসপিটাল লিমিটেড। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাঁশখালির বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণসামগ্রি বিতরণ করেছে পার্কভিউ হসপিটাল লিমিটেড। গতকাল বুধবার বিকেলে বিতরণ কাজের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. এ টি এম রেজাউল করিম।

এ সময় ডা. এ টি এম রেজাউল করিম বলেন, ‘মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর এই মানবিক প্রয়াস কেবল একটি ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি নয়, বরং সমাজের প্রতি পার্কভিউ হসপিটাল লিমিটেডের দায়বদ্ধতা, সহমর্মিতা ও মানবসেবার অঙ্গীকারের প্রতিফলন।’

বাঁশখালির কোকদন্ডি, ইলশা, চাপাছড়ি, বাহারচড়া, মাইজপাড়া, বাশখালা, বাগমারা, কাথরিয়া, বৈলছড়িসহ বেশ কয়েকটি দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রি বিতরণ করে প্রতিষ্ঠানটি।

বিষয়:

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