ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে ট্রান্সফরমার চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে এক ব্যক্তি নিহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলায় বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরি করতে গেলে গণপিটুনিতে মো. রাজ্জাক বয়াতি (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। বুধবার (২০ মে) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার আমুয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাশবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাজ্জাক বয়াতি ওই এলাকার সুলতান বয়াতির ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উত্তর বাশবুনিয়া এলাকার হায়দার আলী মুন্সি বাড়ির সামনে একটি জমিতে হালচাষ করা ট্রাক্টরের যন্ত্রপাতি খুলে নিরাপদ স্থানে রেখে পাশের বিদ্যুৎ লাইনের ট্রান্সফরমার চুরির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন রাজ্জাক। এ সময় স্থানীয় জনতা বিষয়টি টের পেয়ে তাঁকে হাতেনাতে আটক করেন। তিনি পেশাদার চোর ছিলেন বলে তাঁদের অভিযোগ।

পরে উত্তেজিত জনতা তাঁকে মারধর করলে তিনি গুরুতর আহত হওয়ার একপর্যায়ে অচেতন হয়ে পড়েন। স্থানীয়রা দ্রুত আমুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আমুয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মুহাম্মদ নকিরুল ইসলাম বলেন, ‘রাত ২টার দিকে একজন গ্রামপুলিশ ফোন দিয়ে বিষয়টি আমাকে জানায়। পরবর্তীকালে আমি ওই ব্যক্তিকে থানায় দিতে বলি। কিন্তু সকালে জানতে পারি তিনি মারা গেছেন।’ রাজ্জাক বয়াতি দীর্ঘদিন ধরে চুরির সঙ্গে জড়িত বলেও জানান চেয়ারম্যান।

কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাছের রায়হান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

