খুলনা

কাঁচা পাট রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে খুলনায় তৃতীয় দিনের মতো সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আজ সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শর্তহীনভাবে কাঁচা পাট রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং কাজ বন্ধ থাকায় ক্ষতিপূরণের দাবিতে খুলনায় তৃতীয় দিনের মতো সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন দৌলতপুর জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শ্রমিকেরা। আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বিপুলসংখ্যক নারীও রাজপথে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন।

বৃহস্পতিবার (২১ মে) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত শ্রমিকেরা খুলনা-যশোর মহাসড়কের রেলগেট থেকে দৌলতপুর পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় তাঁরা সড়কে গাছের গুঁড়ি ও বাঁশ ফেলে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। ফলে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী ও পথচারীরা।

আন্দোলনরত শ্রমিকেরা জানান, গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় কাঁচা পাট রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর পর থেকে বিদেশে পাট রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। এর প্রভাব পড়ে খুলনা ও নারায়ণগঞ্জের জুট প্রেস ও বেলিং খাতের শ্রমিকদের ওপর।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শ্রমিক বলেন, ‘রপ্তানি বন্ধ থাকায় লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। কাজ না থাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছি।’

তাঁরা আরও বলেন, ‘খুলনার দৌলতপুর এলাকা পাট রপ্তানিকারকদের অন্যতম কেন্দ্র। এখানে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে কাঁচা পাট রপ্তানি সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে। এর প্রতিবাদে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে।’

