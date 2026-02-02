আইনজীবী পরিচয়ে প্রতারণা, এক ব্যক্তি আটক

আইনজীবী পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন ঝালকাঠি জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরা। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আদালত চত্বর থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তির নাম মনজুরুল আলম। বাড়ি ঝালকাঠি সদর উপজেলার ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের বেরপাশা গ্রামে।
জানা গেছে, মনজুরুল দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে আসছিলেন। তিনি আদালতে মামলা পরিচালনা, জামিন করানো এবং আইনি সহায়তার আশ্বাস দিয়ে অর্থ আদায় করতেন।
আজ দুপুরে এক ভুক্তভোগী নারী তাঁর বিষয়ে অভিযোগ জানানোর পর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরা তাঁকে আটক করেন।
আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মনজুরুল কোনো বৈধ সনদ বা আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধনের কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।
ভুক্তভোগী মাকসুদা বেগম জানান, একটি চেক জালিয়াতি মামলার জন্য প্রতি হাজিরায় তিনি ৫-৭ হাজার টাকা নিতেন এবং এভাবে প্রায় ২ লাখ টাকার বেশি হাতিয়ে নিয়েছেন।
জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটক ব্যক্তির আইনবিষয়ক কোনো বৈধ সনদপত্র নেই। তিনি মাধ্যমিক পাস করে নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে মামলা পরিচালনা করতেন। সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
