Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি 
ঝিনাইদহে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রবিউল ইসলাম (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের ফায়ার সার্ভিসের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রবিউল ইসলামের বাড়ি উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে।

নিহতের ছেলে জব্বার হোসেন বলেন, তাঁর বাবা রবিউল ইসলাম বাইসাইকেলে কোটচাঁদপুর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ফায়ার সার্ভিসের সামনে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার তাঁর বাবার বাইসাইকেলটিকে ধাক্বা দেয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে যশোর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, ‘আমি ঘটনাটি মৌখিকভাবে জেনেছি। এখনো পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।’

বিষয়:

ঝিনাইদহনিহতকোটচাঁদপুরঝিনাইদহ সদরবৃদ্ধপ্রাইভেট কার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

‘আমি আগুন দেইনি, আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল’

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহ-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুলের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

ঝিনাইদহ-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুলের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

ঝিনাইদহে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

ঝিনাইদহে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে: মিলন

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে: মিলন

আমির হামজার ফেসবুক পেজ অপসারণ ক‌রেছে মেটা

আমির হামজার ফেসবুক পেজ অপসারণ ক‌রেছে মেটা