বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে: মিলন

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের উপবৃত্তি দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন চাঁদপুর-১ (কচুয়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ড. এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, ‘১৯৯৬ ও ২০০১ সালে আমি এমপি হয়েছিলাম আপনাদের ভোটে। নকল প্রতিরোধ করেছিলাম। খালেদা জিয়া উপবৃত্তি দিয়েছিলেন। এবার তারেক জিয়া ক্ষমতায় এলে ডিগ্রি পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের উপবৃত্তি দেওয়া হবে।’
আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার আশ্রাফপুর ইউনিয়নের আশ্রাফপুর পোড়াবাড়ি, পনশাহি, মাসনিগাছা, চাঙ্গিনী গ্রামসহ ছয়টি পয়েন্টে নির্বাচনী পথসভা ও ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।
জামায়াতের সমালোচনা করে ড. এহছানুল হক মিলন বলেন, ‘স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না। যারা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র চায়নি, তাদের কি কোনো অধিকার আছে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার?’
এ সময় উপজেলা বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক শাহজালাল প্রধান, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ এলাহী সুভাষ, সহসভাপতি আজিজ মাস্টার, যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব আলম ছাড়াও বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ উপজেলা ও সদরের চার ইউনিয়ন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাতে কালীগঞ্জ শহরের ভূষণ রোডে তাঁর নির্বাচনী অফিসটি ভাঙচুর করা হয়। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি।১১ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রবিউল ইসলাম (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের ফায়ার সার্ভিসের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী আমির হামজার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ মেটা অপসারণ করেছে। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ার বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করে আমির হামজা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।২৩ মিনিট আগে
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) আন্তবিভাগীয় ক্রিকেটের ফাইনাল খেলাকে কেন্দ্র করে লোকপ্রশাসন ও বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আতঙ্কে ছোটাছুটিতে একাধিক শিক্ষকসহ অন্তত ১৫ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে