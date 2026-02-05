Ajker Patrika
চাঁদপুর

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে: মিলন

কচুয়া (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ১৬
কচুয়ায় বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচনী পথসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের উপবৃত্তি দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন চাঁদপুর-১ (কচুয়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ড. এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, ‘১৯৯৬ ও ২০০১ সালে আমি এমপি হয়েছিলাম আপনাদের ভোটে। নকল প্রতিরোধ করেছিলাম। খালেদা জিয়া উপবৃত্তি দিয়েছিলেন। এবার তারেক জিয়া ক্ষমতায় এলে ডিগ্রি পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের উপবৃত্তি দেওয়া হবে।’

আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার আশ্রাফপুর ইউনিয়নের আশ্রাফপুর পোড়াবাড়ি, পনশাহি, মাসনিগাছা, চাঙ্গিনী গ্রামসহ ছয়টি পয়েন্টে নির্বাচনী পথসভা ও ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

জামায়াতের সমালোচনা করে ড. এহছানুল হক মিলন বলেন, ‘স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না। যারা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র চায়নি, তাদের কি কোনো অধিকার আছে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার?’

এ সময় উপজেলা বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক শাহজালাল প্রধান, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ এলাহী সুভাষ, সহসভাপতি আজিজ মাস্টার, যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব আলম ছাড়াও বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

চাঁদপুরবিএনপিস্বাধীনতানির্বাচনচাঁদপুর সদরকচুয়াজেলার খবরভোটের মাঠেবিরোধী দলত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
