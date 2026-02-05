Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

আমির হামজার ফেসবুক পেজ অপসারণ ক‌রেছে মেটা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
আমির হামজার ফেসবুক পেজ অপসারণ ক‌রেছে মেটা
আমির হামজা। ফাইল ছবি

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতের সংসদ সদস্য (এম‌পি) প্রার্থী আমির হামজার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ মেটা অপসারণ ক‌রেছে।

বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাত সা‌ড়ে ৮টার দি‌কে কু‌ষ্টিয়‌া শহ‌রের থানাপাড়ার বাসভব‌নে সংবাদ স‌ম্মেল‌ন ক‌রে আমির হামজা এই তথ‌্য নি‌শ্চিত ক‌রে‌ছেন।

আমির হামজা দা‌বি ক‌রেন, এক‌টি কুচক্রী মহল প‌রিক‌ল্পিতভা‌বে তাঁর পেজের বিরু‌দ্ধে নিয়মিত মিথ‌্যা অভি‌যোগ ক‌রে নষ্ট ক‌রে দি‌য়ে‌ছে। দুপুরের পর থেকে তাঁর ব‌্যবহৃত সাড়ে ৬ লাখ ফলোয়ারের ফেসবুক পেজ‌টি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর বিকেলে আমির হামজার আইটি বিভাগ থেকে জানানো হয়, মুফতি আমির হামজার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ কয়েক দিন ধরে একটি সংঘবদ্ধ অপশক্তির আক্রমণের শিকার হচ্ছিল। এর ধারাবাহিকতায় আজ ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা সাময়িকভাবে পেজটি অপসারণ করেছে। এটি কোনো নীতিমালা লঙ্ঘনের কারণে নয়; বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা অভিযোগ ও ভুয়া রিপোর্টিংয়ের ফল।

এদি‌কে রা‌তে সাংবা‌দিক‌দের আমির হামজা ব‌লেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ফেসবুক ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা এবং নৈতিকতার কথা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু একটি কুচক্রী মহল পরিকল্পিতভাবে আমার অফিশিয়াল পেজের বিরুদ্ধে নিয়‌মিত মিথ্যা রিপোর্ট করছিল। এর ফলে আমার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজটি আজ দুপুর থেকে ডিজেবল হয়ে যায়।’

আমির হামজা দা‌বি তো‌লেন, ‘এটি একটি পরিকল্পিত সাইবার হামলা। নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কায় একটি দলের নেতা-কর্মীরা ভীত হয়ে এ ধরনের ন্যক্কারজনক সাইবার সন্ত্রাসে জড়িয়েছে বলে আমরা মনে করি।’

আমির হামজা ব‌লেন, ‘অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনে আমার প্রচার ব্যাপক সাড়া ফেলায় প্রতিপক্ষ দলটি দিশেহারা হয়। তারা এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও বাধা সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।’

আমির হামজা আরও বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ প্রমাণসহ আপিল করেছি। আমাদের টেকনিক্যাল টিম নিরলসভাবে কাজ করছে পেজটি ফিরিয়ে আনার জন্য। যারা এ ধরনের ডিজিটাল অপরাধের সঙ্গে জড়িত, তাদের শনাক্ত করার জন্য আমরা প্রয়োজনে দেশের প্রচলিত আইনের সহায়তা নেব। সাইবার ক্রাইম ইউনিটে অভিযোগ দায়ের করব।’

এ সময় কু‌ষ্টিয়া জেলা প্রচার ও‌ মি‌ডিয়া সম্পাদক এনামুল হকসহ অন‌্যারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

কুষ্টিয়াজামায়াতএমপিসংসদ সদস্যখুলনা বিভাগজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

‘আমি আগুন দেইনি, আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল’

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহ-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুলের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

ঝিনাইদহ-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুলের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

ঝিনাইদহে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

ঝিনাইদহে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে: মিলন

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে: মিলন

আমির হামজার ফেসবুক পেজ অপসারণ ক‌রেছে মেটা

আমির হামজার ফেসবুক পেজ অপসারণ ক‌রেছে মেটা