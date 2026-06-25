Ajker Patrika
ঝালকাঠি

নলছিটিতে ডিবির অভিযানে গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ২

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
নলছিটিতে ডিবির অভিযানে গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ২
ঝালকাঠির নলছিটিতে ডিবির অভিযানে গাঁজাসহ গ্রেপ্তার দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির নলছিটির কালিজিরা এলাকায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। নলছিটি থানার কালিজিরা ব্রিজের পশ্চিম পাশে নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন মো. বাবুল সিকদার (৫৩) ও মো. আরিফ সিকদার (২৮)। তাঁরা ঝালকাঠি সদর উপজেলার উত্তর কিস্তাকাঠি আবাসন প্রকল্প এলাকার বাসিন্দা।

ডিবি পুলিশ সূত্র বলেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। গ্রেপ্তার দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১৯(ক)/৪১ ধারায় নলছিটি থানায় মামলা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ূন কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অবস্থান জিরো টলারেন্স। মাদকসংক্রান্ত অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা শাখার অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।’

বিষয়:

ঝালকাঠিপুলিশগ্রেপ্তারবরিশাল বিভাগনলছিটিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত