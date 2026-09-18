বাল্যবিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করায় কনের বাবার ১ মাসের জেল

যশোরের কেশবপুরে ১৪ বছর বয়সী এক ছাত্রীর সঙ্গে ১৭ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীর বাল্যবিবাহের আয়োজন বন্ধ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় মেয়ের বাবাকে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার হোসেন এ দণ্ড দেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, কেশবপুর উপজেলার সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের দশম শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্রীর সঙ্গে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার উচ্চমাধ্যমিকে পড়ুয়া ছেলের বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল।
বিয়ের খবর পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওই বাড়িতে যান। সেখানে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মেয়ের বাবাকে এক মাসের কারাদণ্ড দেন।
আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘ছেলে ও মেয়ে দুজনেই অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাদের বাল্যবিবাহ দেওয়ার চেষ্টাকালে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মেয়ের বাবাকে এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে।’
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বন্ধুদের সঙ্গে গোসলে নেমে স্রোতে ভেসে গিয়ে সীমান্ত নামের এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। এ সময় স্রোতে ভেসে যাওয়া আরও দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ পর্যটক সীমান্তের বাড়ি কিশোরগঞ্জ শহরের শোলাকিয়ায়।১৩ মিনিট আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদ্য বহিষ্কৃত সদস্যসচিব হিমেল সরকারকে ছিনতাইয়ের অভিযোগে করা মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ শুক্রবার বিকেলে দুর্গাপুর চৌকি আদালতে হাজির করা হলে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।১৫ মিনিট আগে
১১ দলীয় ঐক্যের ঢাকা-রংপুর লংমার্চকে কেন্দ্র করে সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুলে প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শনিবার দুপুরে গাড়িবহর পৌঁছানোর কথা। পথসভা ও জোহরের নামাজের বিরতির সময় নিরাপত্তায় জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশের প্রায় ৫০০ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।১৮ মিনিট আগে
কদমতলি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. খালেকুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কদমতলির ওই বাসার দ্বিতীয় তলার কক্ষের তালা ভেঙে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় মরদেহ খাটের নিচে গলা কাটা অবস্থায় বিছানার চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল। তিন মাস আগে জুয়েল ও ইয়ানুর স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে ওই বাসা ভাড়া নেন।২০ মিনিট আগে