Ajker Patrika
যশোর

বিবাদ মেটাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ১০: ৫৬
বিবাদ মেটাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু
আব্দুল হাই। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের মনিরামপুরে তিন ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মেটাতে গিয়ে ধাক্কা লেগে আব্দুল হাই (৫০) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার চালুয়াহাটি ইউনিয়নের নেংগুড়াহাট বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল হাই চালুয়াহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি উপজেলার রতনদিয়া গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার পর পুলিশ আবুল খায়ের নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় নেংগুড়াহাট বাজার এলাকায় আবুল খায়ের, মোস্তাক ও বিল্লাল নামে তিন ব্যক্তি পুরোনো আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি দেখে সেখানে যান আব্দুল হাই এবং বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করেন। এ সময় বিরোধে জড়ানো একজনের ধাক্কায় তিনি পড়ে যান।

পরে গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া গেছে। একটি সূত্রের দাবি, বিরোধ থামাতে গেলে তাঁর বুকে ঘুষি মারা হলে তিনি পড়ে গিয়ে মারা যান। অন্য একটি সূত্র বলছে, ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার পর তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারেন।

চালুয়াহাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুজ্জামান শাহিন বলেন, আব্দুল হাই আগে থেকেই স্ট্রোকের রোগী ছিলেন। বিরোধ মেটাতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার পর তিনি আবারও স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত লোকজন বিরোধে জড়িত আবুল খায়েরকে ধাওয়া দিয়ে বাজারের একটি ঘরে আটকে রাখেন। পরে পুলিশ এসে তাঁকে হেফাজতে নেয়।

মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রজিউল্লাহ খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এই ঘটনায় আবুল খায়ের নামে একজনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

যশোরমনিরামপুরমৃত্যুখুলনা বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

ইরানের সামরিক সক্ষমতার নতুন চমক, ৪০০০ কিমি দূরে ব্রিটিশ-মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ

ইরানের সামরিক সক্ষমতার নতুন চমক, ৪০০০ কিমি দূরে ব্রিটিশ-মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ

ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য দেওয়া বন্ধ করলে আমরাও ইরানকে দেব না—যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়া

ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য দেওয়া বন্ধ করলে আমরাও ইরানকে দেব না—যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়া

গ্যাস-সংকটে রান্না বন্ধ: ভারতে দলে দলে বাড়ি ফিরছেন পোশাকশ্রমিকেরা

গ্যাস-সংকটে রান্না বন্ধ: ভারতে দলে দলে বাড়ি ফিরছেন পোশাকশ্রমিকেরা

