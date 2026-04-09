কেশবপুরে আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে কৃষকের ধানের ক্ষতি

যশোরের কেশবপুরে ঘূর্ণিঝড়ে কৃষকের ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে আকাশে মেঘ করে হঠাৎ বৃষ্টির সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এতে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকের ব্রি-২৮ জাতের ধান পড়ে গেছে। খেতের ধান পড়ে যাওয়ায় চিটা হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকেরা।
সরেজমিনে উপজেলার মূলগ্রাম, ভবানীপুর, হাবাসপোল, বেগমপুর, দোরমুটিয়া এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কৃষকের খেতের ব্রি-২৮ জাতের অধিকাংশ ধান ঝড়ে পড়ে গেছে। উপজেলার দোরমুটিয়া গ্রামের কৃষক হুমায়ূন কবির, আব্দুস সামাদ ও আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে তাঁদের খেতের ধান পড়ে গেছে। পড়ে যাওয়া ধান চিটা হয়ে যাবে।
এ ব্যাপারে কেশবপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্ল্যাহ আল মামুন বলেন, খেতের ব্রি-২৮ জাতের ধান ঝড়ে পড়ে যাওয়ার কিছু খবর এসেছে। খেত উর্বর ও বেশি সার ব্যবহার করার কারণে ধান পড়ে গেছে। তবে ধান পাকার সময় হয়ে যাওয়ায় পড়ে যাওয়া ধানে চিটা ধরার আশঙ্কা খুবই কম। এ কারণে কৃষকের ক্ষতি হওয়ার শঙ্কাও কম।
