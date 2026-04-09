যশোর

কেশবপুরে আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে কৃষকের ধানের ক্ষতি

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
ঘূর্ণিঝড়ে কেশবপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকের ব্রি-২৮ জাতের ধান পড়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের কেশবপুরে ঘূর্ণিঝড়ে কৃষকের ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে আকাশে মেঘ করে হঠাৎ বৃষ্টির সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এতে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকের ব্রি-২৮ জাতের ধান পড়ে গেছে। খেতের ধান পড়ে যাওয়ায় চিটা হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকেরা।

সরেজমিনে উপজেলার মূলগ্রাম, ভবানীপুর, হাবাসপোল, বেগমপুর, দোরমুটিয়া এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কৃষকের খেতের ব্রি-২৮ জাতের অধিকাংশ ধান ঝড়ে পড়ে গেছে। উপজেলার দোরমুটিয়া গ্রামের কৃষক হুমায়ূন কবির, আব্দুস সামাদ ও আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে তাঁদের খেতের ধান পড়ে গেছে। পড়ে যাওয়া ধান চিটা হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে কেশবপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্ল্যাহ আল মামুন বলেন, খেতের ব্রি-২৮ জাতের ধান ঝড়ে পড়ে যাওয়ার কিছু খবর এসেছে। খেত উর্বর ও বেশি সার ব্যবহার করার কারণে ধান পড়ে গেছে। তবে ধান পাকার সময় হয়ে যাওয়ায় পড়ে যাওয়া ধানে চিটা ধরার আশঙ্কা খুবই কম। এ কারণে কৃষকের ক্ষতি হওয়ার শঙ্কাও কম।

