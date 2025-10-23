Ajker Patrika
গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, কিশোরের মৃত্যু

চৌগাছা প্রতিনিধি  
সাগর হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
সাগর হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের চৌগাছায় সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে সাগর হোসেন (১৭) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সকালে তারিনিবাস মাঝেরপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাগর উপজেলার মাশিলা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, আজ সকালে সাগর নিজ বাড়ি মাশিলা থেকে মাশিলা-তারিনিবাস সড়ক দিয়ে চৌগাছা শহরে যাচ্ছিলেন। তারিনিবাস মাঝেরপাড়া এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি কাঁঠালগাছে ধাক্কা খায়। এতে সাগর গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে নেওয়ার পর জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

