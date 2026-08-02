Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে হাওর থেকে অজগর উদ্ধার, বন বিভাগে হস্তান্তর

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে হাওর থেকে অজগর উদ্ধার, বন বিভাগে হস্তান্তর
ঘটনাস্থল থেকে অজগর সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার হাইল হাওর থেকে একটি অজগর সাপ উদ্ধার করে বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন। আজ রোববার সকালে ধান রোপণের জন্য জমি পরিষ্কার করার সময় স্থানীয় কৃষকেরা সাপটি দেখতে পান।

স্থানীয়রা জানান, প্রথমে সাপটি উদ্ধারের জন্য যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। একপর্যায়ে সাপটিকে মেরে ফেলার আলোচনা শুরু হয়। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দা মুহিবুর রহমান সাপটি না মারার আহ্বান জানান। পরে তিনি বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

খবর পেয়ে ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল এবং পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে সেটি শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

শ্রীমঙ্গল বন রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ শেষে অজগরটি উপযুক্ত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হবে।

বিষয়:

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