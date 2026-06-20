কেশবপুরে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় মামলা

যশোরের কেশবপুরে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করে থানায় নেওয়ার সময় গতকাল শুক্রবার উপজেলার চিংড়া গ্রামে পুলিশের ওপর এই হামলা হয়।
শুক্রবার রাতে উপজেলার চিংড়া পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১৫ বিরুদ্ধে মামলাটি করেছেন। এ খবর লেখা পর্যন্ত কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার ভোরে উপজেলার হাসানপুর গ্রামের আশরাফুজ্জামান রুমির একটি মোটরসাইকেল বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায়। খবর পেয়ে কেশবপুরের চিংড়া পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা উপজেলার চিংড়া গ্রামের আব্দুর রশিদের (৪০) বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় আনার সময় একদল যুবক মোটরসাইকেলটি তাদের হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা করে।
এ সময় চিংড়া পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) নজরুল ইসলাম তাদেরকে আইনি প্রক্রিয়ায় মোটরসাইকেলটি নেওয়ার জন্য বললে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এ সময় যুবকরা পুলিশ কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের ওপর চড়াও হয়ে তাকে মারপিট করে। ঘটনা জানার পর পরই কেশবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকসানা খাতুন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় চিংড়া পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।
এ ব্যাপারে কেশবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকসানা খাতুন বলেন, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় চিংড়া পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১৫ বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন।
ইমন প্রতিদিন সকালে বাসা থেকে বাইসাইকেল চালিয়ে ফার্মগেট দোকানে কাজে যায়। হয়তো কোনো কাজে খিলক্ষেত নিকুঞ্জ এলাকায় গিয়েছিল। সেখানে সিএনজির ধাক্কায় ইমন আহত হয়। ঘটনাস্থলে থাকা ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।৩ মিনিট আগে
মাদারীপুর জেলার শিবচরে ট্রেনে কাটা পড়ে শুকরন বেগম (৭৫) নামে এক মানসিক প্রতিবন্ধী নারী মারা গেছেন। শনিবার (২০ জুন) সকালে উপজেলার মাদবরেরচর এলাকার তেলের পাম্প সংলগ্ন স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শুকরন বেগম দত্তপাড়া ইউনিয়নের বাঁচামারা গ্রামের মোকশেদ হাওলাদারের স্ত্রী।৫ মিনিট আগে
রংপুর মহানগরীতে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছেন মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১১ মিনিট আগে
আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক প্রোফাইল মূল্যায়নের পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি আবেদন করার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা, স্কলারশিপ, ভিসা প্রক্রিয়া ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও পাওয়া যাবে।৩১ মিনিট আগে