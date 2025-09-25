সাইপ্রাসে যাওয়ার ১৩ দিনের মাথায় ভবন থেকে পড়ে নিহত বেনাপোলের হাফিজুর

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
সাইপ্রাসে যাওয়ার ১৩ দিনের মাথায় সাততলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে হাফিজুর রহমান (৪৫) নামে এক বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন। হাসপাতালে ছয় দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে গত মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান।
হাফিজুর যশোর জেলার বেনাপোল সীমান্তের পুটখালী গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে।
হাফিজুরের স্বজনেরা জানান, হাফিজুর তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ৯ সেপ্টেম্বর সাইপ্রাসে যান। বিদেশ যেতে তাঁর ১২ লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। এর মধ্যে সাত লাখ টাকা ঋণের। ১৭ সেপ্টেম্বর একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দেন তিনি। কাজের প্রথম দিনেই অসাবধানতাবশত সাততলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থান সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান।
বেনাপোলের পুটখালী ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য তানজিলা খাতুন বলেন, ‘মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সংসারের অভাব কাটাতে বিদেশ যান তিনি। তাঁকে হারিয়ে নিঃস্ব পরিবার। লাশ যাতে দ্রুত ফেরত আসে সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি।’
শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজিব হাসান জানান, নিহতের পরিবারকে সরকারি আর্থিক সহায়তা করা হবে। এ জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করতে হবে। দ্রুত যাতে তাঁর মরদেহ দেশে ফেরত আসে, সে বিষয়েও সহযোগিতা করবে উপজেলা প্রশাসন।
সাইপ্রাসে যাওয়ার ১৩ দিনের মাথায় সাততলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে হাফিজুর রহমান (৪৫) নামে এক বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন। হাসপাতালে ছয় দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে গত মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান।
হাফিজুর যশোর জেলার বেনাপোল সীমান্তের পুটখালী গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে।
হাফিজুরের স্বজনেরা জানান, হাফিজুর তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ৯ সেপ্টেম্বর সাইপ্রাসে যান। বিদেশ যেতে তাঁর ১২ লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। এর মধ্যে সাত লাখ টাকা ঋণের। ১৭ সেপ্টেম্বর একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দেন তিনি। কাজের প্রথম দিনেই অসাবধানতাবশত সাততলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থান সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান।
বেনাপোলের পুটখালী ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য তানজিলা খাতুন বলেন, ‘মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সংসারের অভাব কাটাতে বিদেশ যান তিনি। তাঁকে হারিয়ে নিঃস্ব পরিবার। লাশ যাতে দ্রুত ফেরত আসে সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি।’
শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজিব হাসান জানান, নিহতের পরিবারকে সরকারি আর্থিক সহায়তা করা হবে। এ জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করতে হবে। দ্রুত যাতে তাঁর মরদেহ দেশে ফেরত আসে, সে বিষয়েও সহযোগিতা করবে উপজেলা প্রশাসন।
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে বিদ্যালয়ের টিফিনের সময় খাবার কিনতে গিয়ে অটোরিকশার চাপায় আতিকুর রহমান আতিক (৭) নামের এক স্কুলশিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌর শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনার পর রাতে তার মৃত্যু হয়।১১ মিনিট আগে
যশোর শহরে এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে টানাটানি ও হাতাহাতিতে জড়ানো সেই দুই পুরুষ জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ও দুপুরে তাঁরা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। এদিকে ওই নারীর ছেলে, ছেলের বউসহ স্বজনেরা দ্বিতীয় স্বামী দাবি করা ব্যক্তিকে শায়েস্তা করতে কারাফটকে অবস্থান নিলে চরম১৮ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মেলা। জলজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম জেলেখালীতে এ মেলার আয়োজন করা হয়।২৩ মিনিট আগে
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে নিখোঁজের আট ঘণ্টা পর মুশফিকা জান্নাত (৮) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উপজেলার পাল্টাপুর ইউনিয়নের সাদুল্লাপাড়া এলাকার ঢেপা নদী থেকে বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে মুশফিকার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।২৬ মিনিট আগে