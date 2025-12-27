যশোরে জোট নয়, বিএনপি থেকে প্রার্থীর দাবিতে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ

যশোর ও মনিরামপুর প্রতিনিধি
যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে জোটের শরিক জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের (একাংশ) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব মুফতি রশীদ বিন ওয়াক্কাসকে বিএনপির পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেওয়ায় টানা দুই দিন ধরে বিক্ষোভ চলছে। পূর্ব ঘোষিত বিএনপি নেতার মনোনয়ন প্রত্যাহার করে মুফতি রশীদ বিন ওয়াক্কাসকে জোটের প্রার্থী করায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।
জোটের প্রার্থীকে বাদ দিয়ে মনিরামপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহীদ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন পুনরায় বিএনপির মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এই দাবিতে আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে পৌরসভা এলাকায় কাফনের কাপড় জড়িয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।
এর আগে, কাফনের কাপড় পরে যশোর-সাতক্ষীরা মহাসড়কে বসে পড়েন নেতা-কর্মীরা। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে করেন নেতারা। সমাবেশ থেকে আগামীকাল রোববার উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে ও পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে একযোগে বিক্ষোভের ডাক দেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান মিন্টু। তাঁরা জোটের প্রার্থীকে বাদ না দিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করানোর হুঁশিয়ারি দেন।
উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান মিন্টু বলেন, টানা দুই দশকের বেশি সময় উপজেলা বিএনপি নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন করা হয়নি। হামলা-মামলা নির্যাতনে শিকার হাজারো নেতা-কর্মী। কিন্তু সংসদ নির্বাচন এলেই শরিক দলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বারবার ছেড়ে দিলেও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে শরিক দলের পক্ষে কাজ করেন নেতা-কর্মীরা। তবে এবার প্রাথমিক তালিকায় বিএনপির প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ায় উজ্জীবিত হয় তৃণমূল। হঠাৎ আসনটি শরিক দলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে ভেঙে পড়েছে বিএনপি ও তৃণমূল। এখন আসনটি বিএনপির হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
শরণখোলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
বড়দিনসহ টানা তিন দিনের ছুটিতে সুন্দরবনের কটকা পর্যটকদের পদচারণে মুখর। গতকাল শুক্রবার দুই হাজারের বেশি পর্যটক কটকায় গেছে। এটি কটকায় এক দিনে এই মৌসুমের সর্বোচ্চসংখ্যক পর্যটকের আগমন।
পর্যটনসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ছুটির শুরু থেকে সুন্দরবনমুখী লঞ্চ ও ট্যুরিস্ট জাহাজগুলোতে যাত্রীর চাপ বেড়েছে। বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে প্রতিদিন পর্যটক দলগুলো বনে প্রবেশ করছে। হিরণ পয়েন্ট, কটকা, কচিখালী ও দুবলারচর পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বন বিভাগ ও কোস্ট গার্ড সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। একই সঙ্গে বন্য প্রাণী ও পরিবেশ রক্ষায় পর্যটকদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের অন্যতম পর্যটন স্পট কটকা অভয়ারণ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্টার মো. মতিউর রহমান বলেন, শুক্রবার ৩৮টি জাহাজে করে দুই হাজারের বেশি পর্যটক কটকা পর্যটনকেন্দ্রে এসেছে। এটি এক দিনে এই মৌসুমের সর্বোচ্চসংখ্যক পর্যটকের আগমন। পর্যটকেরা কটকায় চিত্রল হরিণের ছোটাছুটি এবং নদী ও খালের চরে কুমিরের রোদ পোহানোর দৃশ্য দেখে পুলকিত হচ্ছে। তারা কটকার জামতলা সি-বিচে ঘোরাঘুরি করেছে এবং অনেকে সাগরে নেমেছেন।
সুন্দরবনের করমজল বন্য প্রাণী প্রজনন ও ট্যুরিজম কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্টার মো. আজাদ কবীর বলেন, বড়দিনসহ টানা তিন দিনের ছুটিতে সুন্দরবনে পর্যটকের ঢল নেমেছে। শুক্রবার বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি পর্যটক করমজলে বেড়াতে এসেছে।
ট্যুর অপারেটর অব সুন্দরবনের (টোয়াস) সেক্রেটারি নাজমুল আযম ডেভিট বলেন, সুন্দরবনে বর্তমানে পর্যটকের প্রবাহ বাড়লেও এই সংখ্যা গত বছরের তুলনায় কম।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী বলেন, বর্তমানে সুন্দরবনে পর্যটকের যাতায়াত বেড়েছে। সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য বিভাগীয় দপ্তর থেকে গত ২৫ ডিসেম্বর ১৮টি ট্যুর পারমিশন ইস্যু করা হয়েছে। ১৮টি পারমিশনে ৬১১ জন দেশি ও ১৩ জন বিদেশি পর্যটক সুন্দরবনে যাওয়ার জন্য বন বিভাগের নির্ধারিত রাজস্ব জমা দিয়েছেন। সুন্দরবনে ভ্রমণের সময় পর্যটকদের গাইড সাপোর্টসহ সার্বিক নিরাপত্তায় বনরক্ষীরা নিরলস কাজ করেন বলে ডিএফও জানিয়েছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় করা মামলায় আরও দুই আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিদারুল আলম আসামিদের কারাগারে পাঠানোর এই নির্দেশ দেন।
কারাগারে পাঠানো দুই আসামি হলেন—মো. রুবেল হোসেন (৩৮) ও নাজমুল হাছান (২১)।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তেজগাঁও থানার পরিদর্শক আব্দুল হান্নান আসামিদের আদালতে হাজির করে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটকে রাখার আবেদন করেন। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। শুনানির সময় আসামিদের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না।
এই দুজনকে নিয়ে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ৩৪ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
১৮ ডিসেম্বর রাতে দৈনিক প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২১ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় এ মামলা করা হয়। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৩৫০ থেকে ৪৫০ জনকে আসামি করা হয়। সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সাইবার সুরক্ষা আইনসহ দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলাটি করা হয়েছে।
মামলায় অভিযোগ করা হয়, প্রথম আলোতে হামলাকারী ব্যক্তিরা হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথম আলো কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে, ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে, মূল্যবান বিভিন্ন জিনিসপত্র নষ্ট করে। এতে সব মিলিয়ে প্রথম আলোর ৩২ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।
চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১৪ নারী, পুরুষ ও শিশুকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শুক্রবার রাতে তাদের সীমান্ত দিয়ে এদেশে পুশ ইন করা হয়। পরে বিজিবির হাতে আটক হয় তারা।
ভুক্তভোগীদের মধ্যে ছয় পুরুষ, ছয় নারী এবং দুই শিশু রয়েছে।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিরা সবাই অবাঙালি মুসলমান এবং তারা ভারতের ওড়িশা রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা বলে দাবি করেছে।
ভুক্তভোগীরা বিজিবিকে জানিয়েছে, দুপুরে খাবারের সময় বিএসএফ তাদের আকস্মিক ধরে নিয়ে যায় এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সব প্রয়োজনীয় নথিপত্র কেড়ে নেয়। রাত ৯টার দিকে তাদের এদেশে পুশ ইন করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, বিষয়টি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পর্যবেক্ষণ করছে। আইনি প্রক্রিয়া ও তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ‘বিষয়টি জেনেছি। তারা এখনো বিজিবির হেফাজতে আছে।’
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ করে স্লিপারে আগুন দিয়েছেন একদল বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী। এ ঘটনায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া শহরের প্রধান প্রধান সড়কের অন্তত ১০ স্থানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
আজ শনিবার বিকেলে বিএনপির মহাসচিব ওই আসনে মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুকে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেন। এর পর থেকেই উপজেলায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গফরগাঁও আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা উপজেলার শিবগঞ্জ রোড রেলক্রসিং এলাকায় রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করে স্লিপারে আগুন দেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে আতঙ্কে পৌর শহরের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন দোকানিরা।
এ বিষয়ে গফরগাঁও রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক আবুল বাশার আজকের পত্রিকাকে বলেন, রেললাইনে আগুন দেওয়ায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে চেষ্টা চলছে।
গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান বলেন, মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে পৌর শহরের কয়েকটি স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন দেওয়া হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে আছে। তাঁরা বিষয়টি দেখছেন।
