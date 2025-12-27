Ajker Patrika

ফরিদগঞ্জে বিদ্রোহ সামাল দিতে না পেরে বিএনপির সব কমিটি স্থগিত

চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ প্রতিনিধি
ফরিদগঞ্জে বিদ্রোহ সামাল দিতে না পেরে বিএনপির সব কমিটি স্থগিত

চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যাংকিং ও রাজস্ববিষয়ক সম্পাদক মো. হারুনুর রশিদকে ধানের শীষের প্রতীকে প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে স্থানীয় পর্যায়ে দলের একটি অংশ বিদ্রোহ করেছে। এই পরিস্থিতিতে ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপিসহ সব ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিএনপির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় চাঁদপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এ কে এম সলিম উল্যা সেলিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কমিটি স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়।

জানা গেছে, চাঁদপুর-৪ ফরিদগঞ্জ আসনে মনোনয়ন না পেয়ে ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নানের সমর্থকেরা আন্দোলন শুরু করেছেন। দলের মনোনয়ন না পেয়ে ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন হান্নান। এই আসনে হান্নান ছাড়াও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোতাহার হোসেন পাটওয়ারী, বিএনপি-সমর্থিত সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হাজি মোজাম্মেল, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আব্বাস উদ্দিনও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। দলের নেতা-কর্মীদের বিদ্রোহ সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সব কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নান বলেন, ‘শুনেছি, আমাকে এবং আমার দলের বিভিন্ন ইউনিটের দলীয় কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বহিষ্কার করা হয়নি। আমি দলীয় মনোনয়ন পাইনি, এতে কোনো দুঃখ নেই। কারণ, ফরিদগঞ্জ উপজেলার দলীয় সব কমিটির সমর্থন আমার পক্ষে রয়েছে। এ জন্য আমি ধানের শীষ পাই আর না পাই, আমি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচন করব।’

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে চাঁদপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এ কে এম সলিম উল্যা সেলিম বলেন, ‘আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি, সবাই যেন এক হয়ে ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন করেন। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি। কেন্দ্রকে বিষয়টি জানালে তাঁরা আমাদের নির্দেশ দেন, ফরিদগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটিসহ সব ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিএনপির কমিটির সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিত করার।’

চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, বিএনপি
তাসনিম জারাকে দেওয়া টাকা ফেরত চান? উপায় বলে দিলেন জারা নিজেই

তাসনিম জারার পদত্যাগের পর সামান্তা শারমিনের রহস্যময় পোস্ট

এনসিপি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা তাসনিম জারার

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

‎মোহাম্মদপুরে যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে জখম, দুজন আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

‎রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব হোসেন বিশাল নামের এক যুবদল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানাধীন বাবর রোডের জহুরী মহল্লায় বায়তুল তাইয়োব জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ‎

‎পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মিনার মসজিদের পাশের রাস্তায় অবস্থানকালে রাকিব হোসেন বিশালকে লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করা হয়। ‎

‎ঘটনার পরপরই মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের টহলরত টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় পালানোর চেষ্টাকালে দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন, মো. নাইম ও মো. রাজিব (২১)। উভয়ের বাড়ি ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন থানায় এবং বর্তমানে তাঁরা আদাবর এলাকায় বসবাস করছিলেন। ‎

‎প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আহত রাকিব হোসেন বিশাল আদাবর যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। হামলার পেছনে পূর্ববিরোধ রয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। ‎

‎আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন রাকিব হোসেন বিশালকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করে। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর অবস্থা গুরুতর। ‎

‎মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত অব্যাহত আছে।

বিষয়:

মোহাম্মদপুর, ঢাকা
তাসনিম জারাকে দেওয়া টাকা ফেরত চান? উপায় বলে দিলেন জারা নিজেই

তাসনিম জারার পদত্যাগের পর সামান্তা শারমিনের রহস্যময় পোস্ট

এনসিপি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা তাসনিম জারার

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

ভোলা-১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা আন্দালিভ পার্থর

ভোলা প্রতিনিধি
ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। ছবি: সংগৃহীত
ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ভোলা-১ (সদর) আসনে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে তাঁর পক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীরা ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম দাখিল করেন।

বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ডা. শামীম রহমান। তিনি বলেন, আজ শনিবার বিকেলে ভোলা-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছেন। বিজেপি নেতা-কর্মীরা আমার কার্যালয়ে এ মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

বিজেপি নেতা-কর্মীরা জানান, আন্দালিভ রহমান পার্থ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-১ আসন থেকে গরুর গাড়ি প্রতীক নিয়ে ভোটের মাঠে লড়বেন।

এ বিষয়ে বিজেপি ভোলা জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নুরনবী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজ বিকেলে বিজেপি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থর পক্ষে ভোলা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আমরা মনোনয়ন ফরম দাখিল করেছি।’ এ সময় বিজেপির প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার ওয়াশিকুর রহমান অঞ্জন, বিজেপি ভোলা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. মোতাসিম বিল্লাহ, ভোলা সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আব্দুল জলিলসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ভোলা-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও ভোলা পৌরসভার সাবেক মেয়র গোলাম নবী আলমগীর। এ ছাড়াও জামায়াতে ইসলামী থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে মো. নজরুল ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন থেকে মাওলানা মো. ওবায়দুর রহমান বিন মোস্তফা হাতপাখা নিয়ে ভোটের মাঠে লড়বেন বলে জানা গেছে।

সর্বশেষ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভোলা সদর আসনে চারদলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে ধানের শীষ প্রতীকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। এবার তফসিল ঘোষণার আগে থেকে ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। যদিও বিএনপির জোট শরিক হিসেবে এখন পর্যন্ত তাঁকে কোনো আসন ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

বিষয়:

ভোলা, বিএনপি, মনোনয়ন, বিজেপি, ভোলা সদর, প্রার্থী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
তাসনিম জারাকে দেওয়া টাকা ফেরত চান? উপায় বলে দিলেন জারা নিজেই

তাসনিম জারার পদত্যাগের পর সামান্তা শারমিনের রহস্যময় পোস্ট

এনসিপি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা তাসনিম জারার

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৪
দৌলতদিয়া ঘাটে চলছে ফেরি। ছবি: আজকের পত্রিকা
দৌলতদিয়া ঘাটে চলছে ফেরি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করেছে বিআইডব্লিউটিসি। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে এই নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় পারাপারের জন্য আসা যানবাহনকে পদ্মা সেতুসহ বিকল্প পথে গন্তব্যে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ঘাট কর্তৃপক্ষ।

বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, সন্ধ্যা থেকে কুয়াশা পড়তে থাকে। রাত ৯টার পর নদীপথ অস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে ফেরি চলাচল করতে পারছিল না। এ কারণে নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে সাড়ে ৯টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। কুয়াশা কেটে গেলে আবারও ফেরি চলাচল শুরু হবে।

সালাহউদ্দিন আরও বলেন, ‘কুয়াশা ভেদ করে ফেরি চলাচল করবে, সে ব্যবস্থা আমাদের নেই। ফলে কুয়াশা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। পারের জন্য ঘাট এলাকায় আসা যানবাহনগুলোকে বিকল্প পথে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।’

বিষয়:

ফেরি, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, দৌলতদিয়া, কুয়াশা
তাসনিম জারাকে দেওয়া টাকা ফেরত চান? উপায় বলে দিলেন জারা নিজেই

তাসনিম জারার পদত্যাগের পর সামান্তা শারমিনের রহস্যময় পোস্ট

এনসিপি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা তাসনিম জারার

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

নেত্রকোনায় হাজং সম্প্রদায়ের দেউলী উৎসব শুরু

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় শুরু হয়েছে ২ দিনব্যাপী হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) উত্তর রানীগাঁও গ্রামে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লেখক ও গবেষক মতিলাল হাজং।  

বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার জন্য ইউনেসকো ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অর্থায়নে আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থা এই উৎসবের আয়োজন করে।  

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি কবি মং এ খেন মংমং। দোলন হাজংয়ের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মাহমুদুল হাসান, হালুয়াঘাট কালচারাল একাডেমির পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার প্রলয় স্নাল, খারনৈ ইউপি চেয়ারম্যান ওবায়দুল হক, আরবান বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর আবুল আসাদ, বাংলাদেশ জাতীয় হাজং সংগঠনের সভাপতি পল্টন হাজং, সাধারণ সম্পাদক নয়ন হাজং রনি, বাংলাদেশ হাজং ছাত্রসংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি প্রিজম হাজং, হাজং ছাত্র কাউন্সিলের সদস্যসচিব নাঈম হাজং প্রমুখ।

হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী দেউলী উৎসব। ছবি: আজকের পত্রিকা

আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি কবি মং এ খেন মংমং বলেন, ‘হাজংরা উৎসবমুখর জাতি। হাজংদের অধিকাংশ উৎসব বিলুপ্তির পথে। তাঁদের ধর্মীয় ও কৃষিভিত্তিক উৎসবগুলোর মধ্যে দেউলী একটি অন্যতম বর্ণিল উৎসব। হাজংরা নিজেদের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতির চর্চা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে যেন আরও বেশি যত্নশীল হয় এবং তাঁরা যেন তাঁদের সোনালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে, এটিই আমাদের এই উৎসব আয়োজনের মূল লক্ষ্য।’

উদ্বোধক মতিলাল হাজং বলেন, ‘দেউলী উৎসব আমাদের আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত প্রতীক হিসেবে কাজ করে। আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থা, এবং ইউনেসকো ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করার জন্য।’

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত হাজং শিল্পীরা নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তুলে ধরেন।

বিষয়:

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা
তাসনিম জারাকে দেওয়া টাকা ফেরত চান? উপায় বলে দিলেন জারা নিজেই

তাসনিম জারার পদত্যাগের পর সামান্তা শারমিনের রহস্যময় পোস্ট

এনসিপি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা তাসনিম জারার

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি—‘রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন’ আখ্যা দিয়ে প্রতাহারের দাবি সোমালিয়ার

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: জেএমবির সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে পরিচালক গ্রেপ্তার হন দুবার

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

হবিগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ

