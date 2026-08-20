Ajker Patrika
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যশোর

যশোরে চার মামলার আসামিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

যশোর, প্রতিনিধি 
যশোরে চার মামলার আসামিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
মরদেহের পাশে পড়ে থাকা মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরে ছুরিকাঘাতে এক যুবককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে শহরের লিচুতলা বাবুর সেগুনবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আল-আমিন ওরফে পেরেক আলামিন (২৮) শহরের বারান্দীপাড়া বউবাজার এলাকার মৃত আক্কাস আলীর ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও মাদকসহ অন্তত চারটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেল ৪টার দিকে দুর্বৃত্তরা আল-আমিনকে লিচুতলা বাবুর সেগুনবাগান এলাকায় ছুরিকাঘাত করে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে স্থানীয়রা তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার ও প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। নিহতের খালাতো ভাই হাসান মরদেহটি আল-আমিনের বলে শনাক্ত করেন।

কোতোয়ালি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুম খান জানান, আল-আমিন এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, মাদকসহ অন্তত চারটি মামলা রয়েছে। কী কারণে এবং কারা আল-আমিনকে হত্যা করেছে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।

তবে স্থানীয়রা জানান, আলামিন এক সময় সন্ত্রাসী কার্যক্রম, মাদক কারবার ও চাঁদাবাজির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি সুপথে ফিরেছিলেন। পূর্বশত্রুতার জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা।

বিষয়:

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