Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

সখীপুরে চলন্ত অটোরিকশা থেকে মাথা বাড়াতেই বিপরীত যানের ধাক্কা, প্রাণ গেল নারীর

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সখীপুরে চলন্ত অটোরিকশা থেকে মাথা বাড়াতেই বিপরীত যানের ধাক্কা, প্রাণ গেল নারীর
প্রতীকী ছবি

টাঙ্গাইলের সখীপুরে চলন্ত সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে থুথু ফেলতে মাথা বাইরে বের করলে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি অটোরিকশার ধাক্কায় সড়কে পড়ে যান ইমু আক্তার (২৫)। এ সময় পেছনে থাকা একটি অজ্ঞাত ট্রাক তাঁকে পিষ্ট করে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আজ বৃহস্পতিবার বেলা একটার দিকে সখীপুর-গোড়াই আঞ্চলিক মহাসড়কের বোয়ালী বাজারের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমু আক্তার উপজেলার রতনপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের পল্লী চিকিৎসক ইলিম উদ্দিনের মেয়ে।

নিহতের পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে ইমু আক্তার তাঁর বাবা ও সাত মাস বয়সী মেয়েকে নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় সখীপুরের দিকে যাচ্ছিলেন।

বোয়ালী বাজারের উত্তর পাশে পৌঁছালে ইমু আক্তার থুথু ফেলতে চলন্ত অটোরিকশা থেকে বাইরে মাথা বের করেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি দ্রুতগামী সিএনজিচালিত অটোরিকশা তাঁর মাথায় সজোরে ধাক্কা দেয়।

ধাক্কায় তিনি সড়কে পড়ে গেলে পেছনে থাকা দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাঁকে পিষ্ট করে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার সময় সঙ্গে থাকা তাঁর বাবা ও শিশু সন্তান অক্ষত ছিলেন।

সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুরাদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যানবাহন শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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