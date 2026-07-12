Ajker Patrika
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জামালপুর

গরুর ঘাস নিয়ে ফেরার পথে যমুনায় নিখোঁজ কৃষক, ৩৩ ঘণ্টা পর মরদেহ উদ্ধার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি 
গরুর ঘাস নিয়ে ফেরার পথে যমুনায় নিখোঁজ কৃষক, ৩৩ ঘণ্টা পর মরদেহ উদ্ধার
ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও নৌ পুলিশের উদ্ধার তৎপরতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীতে নিখোঁজ হওয়ার ৩৩ ঘণ্টা পর আব্দুস সালাম (৫৫) নামে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকাল ৯টায় উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের সিন্দুরতলী এলাকায় যমুনা নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁর মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে।

নিহত আব্দুস সালাম উপজেলার পাথর্শী ইউনিয়নের মুরাদাবাদ দক্ষিণপাড়া গ্রামের মৃত মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার সকালে গরুর জন্য ঘাস কাটতে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে যান আব্দুস সালাম। একই দিন দুপুর ১২টায় ঘাস নিয়ে ফেরার সময় অসাবধানতাবশত পা পিছলে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে যান। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চালায়। দীর্ঘ সময় তল্লাশি চালিয়েও তাঁর সন্ধান মেলেনি। অবশেষে নিখোঁজ হওয়ার ৩৩ ঘণ্টা পর আজ সকালে সিন্দুরতলী এলাকায় নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পাথর্শী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইফতেখার আলম বাবলু বলেন, ‘গরুর জন্য ঘাস কেটে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন আব্দুস সালাম। রোববার সকালে স্থানীয়রা সিন্দুরতলী এলাকায় তাঁর মরদেহ ভাসতে দেখে আমাদের খবর দেন।’

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘যমুনা নদীতে নিখোঁজ কৃষক আব্দুস সালামের মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

ইসলামপুরজামালপুরযমুনা নদীময়মনসিংহ বিভাগমরদেহজেলার খবরকৃষক
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