Ajker Patrika
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জামালপুর

জামালপুরে বাস-অটোরিকশা মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৪

জামালপুর প্রতিনিধি 
জামালপুরে বাস-অটোরিকশা মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৪
জামালপুরে দুর্ঘটনাকবলিত যাত্রীবাহী বাসটি। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুর সদর উপজেলায় বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৫ জন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদর উপজেলার বাঁশচড়া ইউনিয়নের লাহাড়ীকান্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার বাইটকামারী এলাকার মৃত ইউনুস আলীর ছেলে জালাল উদ্দিন (৬০), তুলশীপুর এলাকার মৃত আতাহার আলীর ছেলে মকবুল হোসেন (৬৫), জামালপুর পৌর শহরের বজ্রাপুর এলাকার বাসের হেলপার রুবেল মিয়া (৪৩) ও বাইটকামারী এলাকার বাসযাত্রী সাদ্দাম (৩০)। আহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর থেকে ঢাকাগামী রাজীব পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি বাসের নিচে চাপা পড়ে। পরে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের মাঝখানে উল্টে যায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ঘটনাস্থল থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। গুরুতর আহত একজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জামালপুর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার রবিউল ইসলাম আকন্দ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গুরুতর আহত একজন হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৫ জন।

জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব বলেন, দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। অটোরিকশাটি বাসের নিচে চাপা পড়ায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

বিষয়:

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