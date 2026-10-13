Ajker Patrika
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জামালপুর

জামালপুরে বিলে নিখোঁজের দুই দিন পর শিশুর লাশ উদ্ধার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি 
জামালপুরে বিলে নিখোঁজের দুই দিন পর শিশুর লাশ উদ্ধার
শিশু রাতুল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের ইসলামপুরে বিলের পানিতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজের দুই দিন পর রাতুল মিয়া (৮) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে পার্শ্ববর্তী মেলান্দহ উপজেলার কুলিয়া ইউনিয়নের সাদিবাড়ি এলাকায় আলাই বিলের পানিতে ভাসমান অবস্থায় স্থানীয়রা তার লাশ উদ্ধার করেন।

এর আগে গত রোববার দুপুর ১টার দিকে ইসলামপুরের সদর ইউনিয়নের পচাবহলা আলাই বিলে বন্ধুদের সঙ্গে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হয় রাতুল। সে পচাবহলা ঘোনাপাড়া এলাকার বাসিন্দা আলাল উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বন্ধুদের সঙ্গে বিলে গোসল করতে নেমেছিল রাতুল। গোসল শেষে তার বন্ধুরা পানি থেকে উঠে এলেও সে আর উঠে আসেনি। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় লোকজন বিলের পানিতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। আজ পার্শ্ববর্তী মেলান্দহ উপজেলার সাদিবাড়ি এলাকায় বিলের পানিতে তার লাশ ভেসে ওঠে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, বিলের পানিতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া রাতুল মিয়ার লাশ স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করেছেন।

বিষয়:

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