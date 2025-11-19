Ajker Patrika

মনোনয়নবঞ্চিত কৃষক দল নেতা যোগ দিলেন ইসলামী আন্দোলনে

জামালপুর প্রতিনিধি 
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৫
দৌলতুজ্জামান আনসারী। ছবি: সংগৃহীত
জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার দৌলতুজ্জামান আনসারী দল বদল করে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। আজ বুধবার চরমোনাই পীর মুফতি রেজাউল করীমের সঙ্গে দেখা করে তিনি দলটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন।

যোগদানের বিষয়টি তিনি (দৌলতুজ্জামান আনসারী) নিজে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। এর আগে তিনি গতকাল মঙ্গলবার কৃষক দলের সহসভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন।  

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার দৌলতুজ্জামান আনসারী। তবে দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় তিনি নতুন রাজনৈতিক ঠিকানা হিসেবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছেন।

জানতে চাইলে দৌলতুজ্জামান আনসারী বলেন, গত ৫ আগস্টের পর থেকে বিএনপি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের আদর্শের মধ্যে নেই। এ দলের বদনাম ছড়িয়ে পড়েছে। এরপরেই আমি দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি।

প্রায় আট মাস থেকে আমি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাওয়া আসা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি কৃষক দলের পদ থেকে পদত্যাগ করেছি। দলের কাছে মনোনয়ন চাইনি। তবে আমি ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেছি।

মেলান্দহ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল কবীর মঞ্জু বলেন, তাঁকে উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য পদে রাখা হয়েছিল। আনসারী উপজেলা বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। তিনি দল থেকে পদত্যাগ করায় রাজনীতি বা আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো প্রভাব পড়বে না।

বিষয়:

জামালপুরমনোনয়নময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরপাঠকের আগ্রহ
এলাকার খবর
