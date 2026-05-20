জামালপুরে ইয়াবাসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আটক

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩০টি ইয়াবাসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মাসুম মিয়াকে আটক করা হয়েছে। মাসুম মিয়া উপজেলার ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক। এ সময় আরও দুজনকে আটক করে পুলিশ।
বুধবার (২০ মে) দুপুরে উপজেলার ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের কামালপুর পশ্চিম এলাকায় নুর আলমের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন মাঝগেদড়া গ্রামের আতর আলীর ছেলে মাসুম মিয়া (৪০), কামালপুর পশ্চিম গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে নুর আলম (৩০) এবং কামালপুর দক্ষিণ গ্রামের এ কে এম সরোয়ারের ছেলে তারজিদ জাহান বাবু (৩০)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বকশীগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে নুর আলমের বাড়ি থেকে তাঁদের আটক করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৩০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
