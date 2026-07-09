Ajker Patrika
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হবিগঞ্জ

সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে দেশের প্রথম গোঁফওয়ালা বাদুড়ের সন্ধান

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে দেশের প্রথম গোঁফওয়ালা বাদুড়ের সন্ধান
বাংলাদেশের বনভূমি এখনো অনেক বিরল বন্য প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে বিরল প্রজাতির গোঁফওয়ালা বাদুড় শনাক্ত হয়েছে। ‘পেটনস হুইস্কার্ড ব্যাট’ নামে পরিচিত এই বাদুড় শনাক্ত করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। এ আবিষ্কারের ফলে দেশে শনাক্ত বাদুড়ের প্রজাতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭।

গত ৩০ জুন জীববৈচিত্র্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক জার্নাল ‘চেকলিস্ট’-এ গোঁফওয়ালা বাদুড় সংক্রান্ত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় অংশ নেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের তিন শিক্ষক এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক জোট আইইউসিএনের বাংলাদেশ অফিসের একজন গবেষক।

গবেষণার সঙ্গে যুক্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক আশীষ কুমার দত্ত জানিয়েছেন, ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর প্রজাতিটি শনাক্ত করা হয়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে গবেষণাটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষকদের মতে, সাতছড়িতে এ প্রজাতির উপস্থিতি ইঙ্গিত করছে, বাংলাদেশের বনভূমি এখনো অনেক বিরল বন্য প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল। একই সঙ্গে পর্যটকদের চলাচল ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসের ঝুঁকির কারণে এ প্রজাতির সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন।

সাতছড়ি থেকে সংগৃহীত নমুনাগুলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াইল্ডলাইফ মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ প্রজাতির বিস্তার, বংশবৃদ্ধি ও বাস্তুসংস্থান নিয়ে আরও গবেষণা করার পরিকল্পনা রয়েছে গবেষকদের।

বিষয়:

হবিগঞ্জবনভূমিসিলেট বিভাগচুনারুঘাটজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
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