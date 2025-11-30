Ajker Patrika

হবিগঞ্জে মোবাইল বিক্রি নিয়ে ২ গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

হবিগঞ্জের মাধবপুরে মোবাইল বিক্রির টাকা নিয়ে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছেন।

আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বেলা ১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে এই সংঘর্ষ। এ সময় বেশ কয়েকটি দোকানপাটে ভাঙচুর চালানো হয়।

সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল্ল্যা। তিনি জানান, নোয়াপাড়া বাজারে একটি মোবাইল বিক্রির টাকা নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছেন। বর্তমানে পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ইটাখোলা ও ব্যাঙাডোবা গ্রামের দুই যুবকের মধ্যে মোবাইল বিক্রির টাকা নিয়ে বিরোধ চলছিল। আজ দুপুরে নোয়াপাড়া বাজারে বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর জেরে ইটাখোলা ও ব্যাঙাডোবা গ্রামবাসী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

বেলা ১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে সংঘর্ষ। সংঘর্ষে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও দোকানপাটে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। এতে নোয়াপাড়া বাজার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও মাধবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছেন। তাঁদের মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষ এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

