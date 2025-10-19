Ajker Patrika
কারাগার শুধু শাস্তির জায়গা নয়, সংশোধন ও পুনর্বাসনও হয়: ডিআইজি প্রিজনস

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জ জেলা কারাগার প্রাঙ্গণে আজ রোববার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট বিভাগের কারা উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজনস) মো. আলতাব হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেট বিভাগের কারা উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজনস) মো. আলতাব হোসেন বলেছেন, কারাগার শুধু শাস্তির জায়গা নয়, সংশোধন ও পুনর্বাসনও হয়।

আজ রোববার হবিগঞ্জ জেলা কারাগার প্রাঙ্গণে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলতাব হোসেন এসব কথা বলেন। জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ এই আয়োজন করে।

আলতাব হোসেন বলেন, ‘আমরা বন্দীদের মানবিক দৃষ্টিতে দেখে তাঁদের পুনরায় সমাজে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই কাজ করছি। কারা কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীলতা, নিষ্ঠা ও পেশাদারির মাধ্যমেই কারাব্যবস্থাকে আধুনিক ও মানবিক করে গড়ে তোলা সম্ভব।’

কারা উপমহাপরিদর্শক আরও বলেন, পুরস্কার প্রাপ্তি শুধু প্রেরণা নয়, দায়িত্ববোধও বাড়িয়ে দেয়। যারা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন, তারাই কারা প্রশাসনের মুখ উজ্জ্বল করছেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হবিগঞ্জ জেলা কারাগারের সুপার মুজিবুর রহমান বলেন, জেলা কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কারা প্রশাসনের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা চাই-কারাগার হবে শুদ্ধাচার, শৃঙ্খলা ও মানবিকতার অনুশীলন ক্ষেত্র।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি প্রিজনস নাহিদা পারভীন, সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারের সুপার মাইনুদ্দিন ভূইয়া এবং মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জেল সুপার তরিকুল ইসলাম, সিলেট মেট্রোপলিটন কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার প্রশান্ত কুমার বণিক, হবিগঞ্জের জেলার মো. বিলাল উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে শ্রেষ্ঠ কর্মদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি। পরে বন্দীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

হবিগঞ্জডিআইজিসিলেট বিভাগকারাগারজেলার খবর
এলাকার খবর
