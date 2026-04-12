Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি গঠন

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৩১
মোহাম্মদ নাহিজকে সভাপতি ও এম এ মজিদকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের ২০২৬ সালের কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটিতে দৈনিক দিনকাল ও বাংলাভিশন টিভির প্রতিনিধি মোহাম্মদ নাহিজকে সভাপতি ও দৈনিক নয়া দিগন্তের প্রতিনিধি ও দৈনিক আজকের হবিগঞ্জ সংবাদপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এ মজিদকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।

১৭ সদস্যের এই কমিটির অন্যরা হলেন সহসভাপতি দৈনিক বাংলাদেশ সময়ের হবিগঞ্জ প্রতিনিধি নির্মল ভট্টাচার্য্য রিংকু, সহসাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ বেতার ও দৈনিক কালবেলার প্রতিনিধি শরীফ উদ্দিন চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ বৈশাখী টিভির প্রতিনিধি মো. সাইফুর রহমান তারেক, দপ্তর ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহনা টিভির প্রতিনিধি মো. ছানু মিয়া, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি এস এম সুরুজ আলী।

কার্যকরী কমিটির অন্য ১০ সদস্য হলেন হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা দৈনিক হবিগঞ্জ সমাচার সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রকাশক গোলাম মোস্তফা রফিক, হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিনিধি ও দৈনিক হবিগঞ্জ এক্সপ্রেস সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক মো. ফজলুর রহমান, হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক একুশে টিভি, যুগান্তর ও জাগো নিউজের প্রতিনিধি সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন, হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক দৈনিক মানবজমিন সংবাদপত্রের স্টাফ রিপোর্টার ও দৈনিক হবিগঞ্জের আয়না সংবাদপত্রের সম্পাদক রাশেদ আহমেদ খান, এটিএন বাংলার প্রতিনিধি আব্দুল হালীম, দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও দৈনিক আজকের হবিগঞ্জ সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম কহিনূর, মঈন উদ্দিন আহমেদ, কাওছার আহমেদ, দৈনিক আজকালের খবর সংবাদপত্রের হবিগঞ্জ প্রতিনিধি সুকান্ত গোপ ও দৈনিক সাহসী কণ্ঠ সংবাদপত্রের হবিগঞ্জ প্রতিনিধি মোহাম্মদ নায়েব হোসাইন।

বিষয়:

কমিটিপ্রেসক্লাবহবিগঞ্জসিলেট বিভাগসাংবাদিক
কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

খলিলুর রহমান-জয়শঙ্কর বৈঠক: শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে আলোচনা

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শাহবাজের পৃথক বৈঠক

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

আস্তানায় ঢুকে ‘পীরকে’ হত্যা: পুলিশের সামনেই হত্যাকাণ্ড, আটক নেই

আস্তানায় ঢুকে ‘পীরকে’ হত্যা: পুলিশের সামনেই হত্যাকাণ্ড, আটক নেই

মুন্সিগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে অজ্ঞাত গাড়ির পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ১

মুন্সিগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে অজ্ঞাত গাড়ির পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ১

চাকু হামলা বেড়েছে, ৪০ দিনে নিহত ৮

চাকু হামলা বেড়েছে, ৪০ দিনে নিহত ৮