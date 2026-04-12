Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে ১২ দিনেও খোঁজ মেলেনি স্কুলছাত্রের

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
নিখোঁজ স্কুলছাত্র সায়েম শাহেদ ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নিখোঁজের ১২ দিনেও শিক্ষার্থী সায়েম শাহেদ ভূঁইয়াকে (১৫) পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে সীতাকুণ্ড থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। শাহেদ সীতাকুণ্ড উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের হাশেম নগর এলাকার আনোয়ার শাহেদ ভূঁইয়া ও শাহিনা আক্তার লিপির ছেলে। সে বাড়বকুণ্ড উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

নিখোঁজ শাহেদের বাবা আনোয়ার শাহেদ ভূঁইয়া জানান, গত ৩১ মার্চ মঙ্গলবার রাত ৮টায় মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন শাহেদ। কিন্তু মসজিদে যাওয়ার পর কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও শাহেদ ফিরে না আসায় তিনিসহ পরিবারের সদস্যরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এরপর আত্মীয়স্বজনসহ সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজ করে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

নিখোঁজের পরদিন শাহেদের সন্ধানে সীতাকুণ্ড মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন শাহেদের মা শাহিনা আক্তার পলি। কিন্তু নিখোঁজের ১২ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো শাহেদের খোঁজ না মেলায় অজানা উদ্বেগ ও বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তাঁরা। এই অবস্থায় প্রশাসনের সহায়তা চেয়েছেন এই দম্পতি।

সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর বলেন, নিখোঁজ ওই কিশোরের পরিবার থেকে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রতারক চক্র মোবাইলে ফোন করে নিখোঁজ শাহেদকে ফিরিয়ে দেওয়ার নামে পরিবারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের প্রতারক চক্রের ফাঁদে পা না দিতে বলা হয়েছে। নিখোঁজ শাহেদকে উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

খলিলুর রহমান-জয়শঙ্কর বৈঠক: শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে আলোচনা

চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ ইসলামাবাদ আলোচনা, ফিরে যাচ্ছে মার্কিন প্রতিনিধিদল

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শাহবাজের পৃথক বৈঠক

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

ভোলায় ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

ভোলায় ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

কাপ্তাই হ্রদে ভাসল ফুল, পাহাড়ে উৎসবের আমেজ

কাপ্তাই হ্রদে ভাসল ফুল, পাহাড়ে উৎসবের আমেজ

