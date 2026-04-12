ভোলায় ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

ভোলায় ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার
কোস্ট গার্ডের অভিযানে গ্রেপ্তার ভারতীয় যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভোলায় আব্দুল মতিন (৩২) নামের এক ভারতীয় যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে গতকাল শনিবার রাতে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে তাঁকে ভোলার আদালতে পাঠানো হয়েছে। ভোলা সদর মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম আজ সকালে আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গতকাল রাতে ভোলা সদর উপজেলার খেয়াঘাট ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকা থেকে আব্দুল মতিনকে আটক করে কোস্ট গার্ড। কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মো. আবুল কাশেম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের একটি দল খেয়াঘাট ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আব্দুল মতিনকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নিজেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা বলে পরিচয় দেন। তাঁর বাড়ি ত্রিপুরার সোনামুড়া জেলার যাত্রাপুর থানার বাঁশপুকুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম বসার আলী। জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুল মমিন আরও জানিয়েছেন, ৭ এপ্রিল দিনাজপুরের বিরামপুর সীমান্ত দিয়ে এক মাদক পাচারকারী চক্রের সদস্যের সহযোগিতায় তিনি অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। দেশে প্রবেশের পর তিনি আত্মগোপনে থাকার চেষ্টা করছিলেন।

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মো. আবুল কাশেম বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে ভোলা সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

খলিলুর রহমান-জয়শঙ্কর বৈঠক: শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে আলোচনা

চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ ইসলামাবাদ আলোচনা, ফিরে যাচ্ছে মার্কিন প্রতিনিধিদল

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শাহবাজের পৃথক বৈঠক

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

ভোলায় ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

ভোলায় ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

কাপ্তাই হ্রদে ভাসল ফুল, পাহাড়ে উৎসবের আমেজ

কাপ্তাই হ্রদে ভাসল ফুল, পাহাড়ে উৎসবের আমেজ

সীতাকুণ্ডে ১২ দিনেও খোঁজ মেলেনি স্কুলছাত্রের

সীতাকুণ্ডে ১২ দিনেও খোঁজ মেলেনি স্কুলছাত্রের