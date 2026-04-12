মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ৯টা থেকে আজ রোববার সকাল ৯টা পর্যন্ত তাদের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় হাসপাতালটির হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২৬ শিশু ভর্তি হয়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালটিতে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৭৩ শিশু। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
মারা যাওয়া শিশুরা হলো ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের বুলবুল হোসেনের ১০ মাস বয়সী ছেলে সাদেকুল এবং ফুলপুর উপজেলার হুমায়ুন মিয়ার ছেলে ৯ মাস বয়সী সোহান।
গত ২২ মার্চ হামের উপসর্গ নিয়ে সোহানকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকাল ১০টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে সাদেকুলকে গত ১১ এপ্রিল ভর্তি করা হয়। পরে গতকাল রাত ১২টার দিকে সে মারা যায়।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ১৭ মার্চ থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয় মোট ৩৯৭ শিশু। তাদের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৩১২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১২ শিশুর। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ২৮ শিশু।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এক-দুজন করে হামের উপসর্গ নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্তি হতে শুরু করে। মার্চের মাঝামাঝি থেকে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। রোগীদের চিকিৎসায় হাসপাতালে ৬৪ শয্যাবিশিষ্ট পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ড রয়েছে। সেখানে তিনটি মেডিকেল টিম গঠন করে চিকিৎসা চলছে।
বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভোলায় আব্দুল মতিন (৩২) নামের এক ভারতীয় যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে গতকাল শনিবার রাতে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।৯ মিনিট আগে
শহরজুড়ে ভোরের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদ সেজেছে এক অপূর্ব সাজে। শান্ত নীল জলরাশির বুক চিরে ভেসেছে জবা, নীলকণ্ঠ, গাঁদা, গোলাপ আর বুনোফুল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে চলা এই হ্রদ আজ যেন এক পুষ্পশয্যা।২২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নিখোঁজের ১২ দিনেও শিক্ষার্থী সায়েম শাহেদ ভূঁইয়াকে (১৫) পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে সীতাকুণ্ড থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। শাহেদ সীতাকুণ্ড উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের হাশেম নগর এলাকার আনোয়ার শাহেদ ভূঁইয়া ও শাহিনা আক্তার লিপির ছেলে।৩৯ মিনিট আগে
পুরোনো বছরকে বিদায় জানাতে এবং নতুন বছরকে বরণ করে নিতে চাকমা সম্প্রদায়ের তিন দিনব্যাপী বিজু উৎসব আজ রোববার থেকে শুরু হয়েছে। আজ ভোরে খাগড়াছড়ি সদরের খবংপুড়িয়া এলাকায় চেঙ্গী নদীর তীরে ফুল দিতে বিভিন্ন পাড়ার শত শত চাকমা...১ ঘণ্টা আগে