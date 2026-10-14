হবিগঞ্জে কুকুরের কামড়ে নারী–শিশুসহ আহত ৪৫

হবিগঞ্জে ‘পাগলা’ কুকুরের কামড়ে নারী ও শিশুসহ অন্তত ৪৫ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরতলির বহুলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কুকুরটিকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে হঠাৎ একটি ‘পাগলা’ কুকুর এলাকায় এদিক-ওদিক ছুটোছুটি শুরু করে। এ সময় সামনে যাকে পেয়েছে, তাকেই কামড় দেয় কুকুরটি। এতে নারী–শিশুসহ অন্তত ৪৫ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে বয়স্ক নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। পরে একে একে আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং তাঁদের ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মুমিনউদ্দিন চৌধুরী জানান, বুধবার সকাল থেকে কুকুরের কামড়ে আহত ৪৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ২৫ জন নারী এবং বেশ কয়েকজন শিশুও রয়েছে। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিনও পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে।
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