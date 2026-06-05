Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের বাহুবলে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রবাসী বাবা ও ছেলের মৃত্যু

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ জুন ২০২৬, ১৭: ৫৮
হবিগঞ্জের বাহুবলে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রবাসী বাবা ও ছেলের মৃত্যু
বাহুবল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয় বিদ্যুতায়িত বাবা-ছেলেকে। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের পূর্ব ভাদেশ্বর গ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতপ্রবাসী মো. আইন উদ্দিন (৫০) ও তাঁর ছেলে রাশেদ মিয়া (১৭) মারা গেছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. আইন উদ্দিন পূর্ব ভাদেশ্বর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গ্রামে আইন উদ্দিনের নির্মাণাধীন একটি বসতঘরে পানির পাম্পের বৈদ্যুতিক লাইনে হঠাৎ ত্রুটি দেখা দেয়। এ সময় আইন উদ্দিন ও রাশেদ বৈদ্যুতিক সংযোগ সচল করার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তাঁরা বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত বাহুবল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইকতার মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

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